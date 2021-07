Poslanec OĽaNO: Matovič bol veľmi zlý premiér. Neviem to rýchlo vymazať zo svojej hlavy

Má status prvého poslanca OĽaNO, ktorý už na začiatku vládnej krízy v marci verejne kritizoval svojho šéfa a premiéra Igora Matoviča. Poslanec OĽaNO Ján Krošlák má dodnes pred sebou obraz politika, s ktorým nie je spokojný. Aj preto sa za neho tento týždeň jasne nepostavil, keď opozícia chcela Matoviča odvolať z postu ministra financií.

Zo 135 prítomných bolo za pád Matoviča 51 poslancov opozície, proti bolo 67 poslancov koalície. Zdržalo sa tiež 17 poslancov koalície z SaS a Za ľudí. Z klubu OĽaNO sa zdržal jedine Krošlák.

Stále vŕta do Sputnika

Pri vysvetľovaní svojho aktuálneho hlasovania Krošlák spomenul nedávnu minulosť, keď bol Matovič na čele vlády. „Myslím si, že bol veľmi zlý premiér a to neviem rýchlo vymazať zo svojej hlavy. Ľudia sú z neho sklamaní vzhľadom na očakávania, ktoré mali. To sa nedá za tri mesiace vymazať,“ povedal portálu Webnoviny.sk Krošlák.

Poslanec tvrdí, že by ale nehlasoval za odvolanie Matoviča, nedovolil by si urobiť „takýto podraz“, pretože opozícia na čele s Petrom Pellegrinim (Hlas) nemá morálne právo odvolávať ministra. „Vieme si to vyriešiť sami. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si vie spraviť poriadok. Keby bolo treba, tak ministra odvolá,“ uviedol poslanec.

Zdržaním sa pri Matovičovi chcel dať najavo, že má stále k nemu výhrady. „Každý vidí, to sa mu nedá uprieť, že sa snaží v niektorých veciach zmeniť. Stále sú však momenty, ktoré sa mi nepáčia,“ ozrejmil Krošlák.