Poslanecký klub SNS sa rozšíril, vstúpila do neho bývala členka strany Sieť

Do poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) vstupuje Alena Bašistová. Médiám to na pondelkovej tlačovej konferencii povedal predseda SNS Andrej Danko. Bašistová do parlamentu vstupovala ako členka poslaneckého klubu strany Sieť, po ktorého zániku však v pléne pôsobila ako nezaradená poslankyňa. Poslanecký klub SNS, ktorého predsedom je Tibor Bernaťák, tak bude mať po novom 16 členov. Bašistová sa stala aj členkou strany.

„Oslovujú nás aj ďalší poslanci a poslankyne. Všetkým som však zdôraznil, že podmienkou účasti na našej kandidátke je členstvo v SNS,“ objasnil Danko. Predseda parlamentu zároveň vyhlásil, že národniari v stredu definitívne uzatvoria svoju kandidačnú listinu.

Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej osem poslancov Národnej rady SR. Ak počas volebného obdobia klesne počet členov poslaneckého klubu pod túto hranicu, klub zaniká.