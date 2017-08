Poslankyňa Alena Bašistová predstavila počítačovú volebnú hru KEKEŠICE

KOŠICE 25. augusta (WebNoviny.sk) – KEKEŠICE je názov novej počítačovej hry, ktorou poslankyňa NR SR Alena Bašistová vstupuje do volieb vyššieho územného celku (VÚC)- Košického samosprávneho kraja (KSK).

Ako v piatok uviedla na tlačovej besede, kde predstavila projekt, hra má ambíciu zvýšiť doterajšiu nízku volebnú účasť. Kto má záujem, už teraz sa môže zaregistrovať na stránke www.kekesice.sk, hra sa rozbehne v septembri.

„Ja nemienim kandidovať ani za predsedníčku KSK, ani ako poslankyňa, takže nejde o nijaký predvolebný ťah z mojej strany. No mrzí ma nízka volebná účasť občanov vo voľbách do VÚC. Mnohí ľudia dodnes nevedia, aké kompetencie má samosprávny kraj a aké mestá a obce. Cieľom tejto hry je to zábavnou interaktívnou formou ľuďom nielen vysvetliť, ale im aj ukázať, aké majú možnosti participovať na zmene,“ povedala Bašistová.

Mladí strácajú záujem o veci verejné

Dodala, že v posledných voľbách do VÚC mal Košický kraj v roku 2013 tretiu najnižšiu volebnú účasť spomedzi všetkých krajov. K urnám prišlo v prvom kole volieb 17,77 percenta voličov. Za znepokojujúcu označila skutočnosť, že volebná účasť v posledných voľbách do VÚC v Košickom kraji v porovnaní s voľbami v roku 2009 klesla o viac než päť percent. Dodala, že osobitným problémom je volebná účasť mladých ľudí, ktorí strácajú záujem o veci verejné.

„Rozhodla som sa prispieť k tomu, aby sa situácia zlepšila a vstúpiť do volebnej kampane do VÚC netradičnou formou – počítačovou hrou, ktorá má ambíciu prebudiť záujem mladých ľudí o to, čo sa deje v ich okolí. Hra bude zábavnou formou vťahovať ľudí do riešenia problémov kraja i mesta, v ktorom žijú. Vďaka nej budú mať možnosť ho prostredníctvom postáv, ktoré si zvolia, riadiť. Zároveň bude hra vysvetľovať rozdiely medzi tým, čomu sa venuje župa a čomu mesto,“ povedala Bašistová. Hrateľná bude prostredníctvom internetových prehliadačov na počítačoch a smartfónoch.

Spoluautorom Róbert Taddeo

Spoluautorom hry je kreatívny tvorca Róbert Taddeo, ktorý sa venuje tvorbe zábavných a logických hier pre firmy a jednotlivcov. Je autorom interaktívnej zábavnej hry typu EscapeRoom. V rámci nej sú ľudia umiestnení do únikovej miestnosti a majú 60 minút na to, aby z nej unikli.

„Páči sa mi myšlienka, s ktorou ma oslovila Alena Bašistová a jej tím. Vtiahnuť ľudí do hry, v ktorej môžu zasahovať do fungovania a riadenia mesta a popritom ich motivovať k tomu, aby prišli voliť, považujem za dobrý nápad. Som rád, že v Košiciach môžeme odštartovať niečo, čo ešte na Slovensku nebolo,“ uviedol Taddeo.

KEKEŠICE budú mať niekoľko fáz. Užívatelia sa do hry môžu prihlásiť už teraz. Dôležité je získať na svoje konto bankovky – KEURÁ, ktoré budú môcť virtuálne investovať do zlepšenia a riešenia problémov a reálne ich minúť na partnerské služby.