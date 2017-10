Post vicepremiéra bude mať aj SNS, dohodli sa Fico s Dankom

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) – Novou podpredsedníčkou vlády by sa mala stať ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Podľa informácií agentúry SITA sa na tom dohodli premiér Robert Fico a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Matečná je nominantkou SNS, ale nie je členka strany.

S požiadavkou na post vicepremiéra pre niektorého z ministrov nominovaných SNS prišli národniari začiatkom septembra v čase koaličnej krízy. Vo vláde majú troch ministrov, rovnako ako Most-Híd, ale podpredsedu vlády nemajú.

V súčasnosti má Ficov kabinet troch podpredsedov. Smer má dvoch, a to Petra Pellegriniho a Roberta Kaliňáka, ktorý je zároveň minister vnútra, Most-Híd má jedného – ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Matečná by sa mala stať štvrtou vicepremiérkou. Poveriť ju vykonávaním funkcie podpredsedu vlády by ju mal na návrh premiéra prezident SR Andrej Kiska.