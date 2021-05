Pošta opäť štandardne doručuje doporučené zásielky, stále platia bezpečnostné opatrenia

Slovenská pošta od pondelok opäť štandardne doručuje doporučené zásielky. To znamená, že doručovatelia vykonajú pokus o doručenie doporučených zásielok a až v prípade nezastihnutia adresáta zanechajú v poštovej schránke oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok, a zásielku uložia na pobočke pošty.

Opatrenia v závislosti od regionálnej situácie

Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, ukončením núdzového stavu sa ruší príkaz ministra dopravy Andreja Doležala o osobitom spôsobe doručovania niektorých doporučených zásielok, ktorý bol v platnosti od 27. októbra 2020.

Keďže pošta doručuje denne tisíce zásielok a jej zamestnanci prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov, ďalej platia bezpečnostné opatrenia, a to v závislosti od regionálnej situácie. Podľa Ivety Dorčákovej to znamená, že adresát musí byť vybavený respirátorom, rúškom alebo inou ochranou tváre. Zároveň treba dodržiavať ešte stále aj primerané vzájomné odstupy. Pošta preto vyzýva občanov, aby boli ohľaduplní, opatrní a zodpovední pri preberaní zásielok.

Regulovaný počet zákazníkov na pobočke

Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19 naďalej platia už zavedené ochranné opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR. V priestoroch pobočiek pošty je regulovaný počet zákazníkov.

V pobočke sa môže nachádzať jeden zákazník na 15 metrov štvorcových. Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Pri úhrade platieb odporúča pošta uprednostniť platobnú kartu.