Postavenie riaditeľov škôl sa zmení, ministerka Lubyová hovorí aj o platoch učiteľov

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva sa snaží celoplošne zlepšiť postavenie učiteľov. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva Martina Lubyová.

Ako dodala, „zavádzame napríklad posilnenie hodín na odborné poradenstvo, konzultácie, kariérové poradenstvo. Sústavne zvyšujeme financovanie platov asistentov učiteľov a snažíme sa vykryť 100 percent požiadaviek na asistentov, aby mal učiteľ lepšie prostredie v triede, aby sa vedel venovať rôznym druhom žiakov.“

Atraktivita povolania je aj o peniazoch

Podľa šéfky rezortu školstva riaditelia škôl nebudú musieť učiť, mali by byť len manažérmi škôl. „Prichádzali sťažnosti, že riaditeľ bol zaťažený, musel učiť a nemohol kvalitne manažovať. Odpadá mu táto povinnosť,“ vysvetlila Lubyová s tým, že okrem iného znižujú napríklad vychovávateľom časové komponenty úväzku.

„Doteraz sa im hodina rátala ako 60 minút, my zavádzame 45 minút, čiže znižujeme akoby nápor na nich, aby si v kratšom čase dokázali zarobiť peniaze a možno kvalitnejšie sa venovať svojej činnosti,“ dodala ministerka školstva.

Podľa Lubyovej je atraktivita povolania pedagóga samozrejme do veľkej miery o platoch. „Práve učitelia boli tou skupinou verejnej správy, ktorá v posledných rokoch dostávala aj vyššie mzdové ohodnotenie než ostatní zamestnanci verejnej správy. Teraz sme radi, že sa nám podarilo učiteľov zapojiť do celkovej národnej tripartity, to znamená, že sa zúčastnia na ďalších dvoch valorizáciách platov vo výške 10 percent, a to od 1. januára 2019 a od 1. januára 2020. Už v minulosti sa im zvyšovali niekoľkokrát platy o šesť percent. Predstavuje to zvýšenie platov o tretinu v priebehu pár rokov,“ povedala šéfka rezortu školstva.

Kluby pedagógov

Ministerstvo školstva začiatkom júna vypísal výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách s alokáciou 15 miliónov eur. V rámci výzvy si učitelia môžu zakladať pedagogické kluby.

„V zahraničí má učiteľ vyššiu autonómiu vo vyučovacom procese, ale zároveň sú tam aj zvýšené nároky na kvalitu výkonu profesie a zdieľania skúseností s inými učiteľmi. Chceli by sme, aby sa to u nás dialo medzi školami aj v rámci pedagogických zborov. Učiteľské kluby by mali na to slúžiť a pokryť konzultačné aktivity. Na západe sa to volá peer learning, alebo učenie sa od expertov. Môžu si odovzdávať svoje skúsenosti,“ uzavrela Lubyová.