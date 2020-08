Postrelený Afroameričan už možno nikdy nebude chodiť, právnik žiada zadržanie policajtov

Afroameričan Jacob Blake, ktorého v nedeľu niekoľkokrát postrelili policajti vo Wisconsine, je paralyzovaný a potreboval by zázrak, aby niekedy znovu chodil. V utorok to povedal právny zástupca jeho rodiny a zároveň vyzval, aby policajtov, ktorí sa zúčastnili na zásahu, zadržali a ďalších prepustili z práce.

Streľbu na Blakea v meste Kenosha zaznamenal na mobilný telefón náhodný svedok. Policajti na 29-ročného muža niekoľkokrát vystrelili, keď sa naklonil do svojho SUV, zatiaľ čo vnútri sedeli jeho tri deti.

Jeho otec, ktorý v utorok spolu s ďalšími členmi rodiny a právnikmi predstúpil pred novinárov, povedal, že policajti Blakea strelili „sedemkrát“. Podľa jedného z právnikov, Bena Crumpa, guľky prerušili Blakeovu miechu a rozdrvili mu stavce. Ďalší právnik doplnil, že utrpel aj rozsiahle poškodenie orgánov.

Muž kráčal od policajtov preč

V čase streľby boli v aute Blakeovi traja synovia vo veku tri, päť a osem rokov, pričom ten osemročný mal práve narodeniny.

Dvadsaťdvaročný Raysean White, ktorý streľbu natočil mobilným telefónom, vraj videl, ako Blake zápasí s troma policajtmi a pred streľbou ich počul kričať, aby odhodil nôž, no on vraj žiadny nôž v jeho rukách nevidel. Muž bol pritom už v tom čase otočený chrbtom k policajtom a kráčal smerom od nich.

Polícia mlčí

Polícia sa k incidentu veľmi nevyjadruje, tvrdí len, že hliadka reagovala na hlásenie o „domácom incidente“, no neuviedli žiadne ďalšie detaily o zásahu. Prípad vyšetruje štátne ministerstvo spravodlivosti. Policajti, ktorí sa na zásahu podieľali, dostali administratívne voľno.

V meste zatiaľ už tretiu noc pokračovali protesty. Polícia proti ľuďom, ktorí sa zhromaždili pred tamojšou súdnou budovou, opäť použila slzný plyn. Niektorí protestujúci pritom do strážiacich policajtov hádzali fľaše s vodou a petardy. Objavili sa však aj správy o streľbe a minimálne dvoch postrelených osobách.

Povolali viac členov Národnej gardy

Wisconsinský guvernér Tony Evers vyzval ľudí na pokoj, no zároveň vyhlásil stav núdze, na základe ktorého zdvojnásobil počet členov Národnej gardy povolaných do Kenoshe zo 125 na 250. V noci predtým protestujúci poškodili desiatky budov a založili viac ako 30 požiarov.

Na pokoj v uliciach vyzvala aj Blakeova rodina, pričom jeho matka Julia Jackson sa vyjadrila, že škody v Kenoshi neodrážajú to, čo si želá rodina a nepáčilo by sa to podľa nej ani jej synovi.

Protesty sa už z Kenoshe rozšírili aj do ďalších miest, vrátane Los Angeles, Madisonu alebo Minneapolisu, ktorý bol epicentrom protestov po smrti Georgea Floyda.