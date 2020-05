Posúvané premiéry a stopnuté natáčania – pozrime sa, ako je dnes na tom La La Land

Situácia ohľadom koronavírusu neobišla ani filmový priemysel a továreň na zábavu. V Hollywoode sa aktuálne počítajú straty v miliardách dolárov. Milovníci kinozážitkov musia trpezlivo čakať na znovuotvorenie kinosál a na posúvané premiéry. Rovnaký osud postihol aj seriály, ktoré sa vzostupom Netflixu, získaním zvučných scenáristov a „áčkových“ hviezd strieborného plátna, dostali do popredia nášho záujmu. Podobne ako „marvelovky“ s ich originálnymi hrdinami. Kým sa vyberieme do kina, pohodlne sa usadíme a vychutnáme si dokonalý obraz i zvuk v spoločnosti veľkého vedra popcornu, ešte chvíľu potrvá. Pozrime sa zatiaľ bližšie, na čo všetko sa môžeme tešiť a čo si vieme vychutnať už teraz.

V kalendári je vyškrtané, posunuté na neskôr

Prvým významnejším filmom, ktorý oznámil pár týždňov dozadu z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu posun svojej premiéry, bol očakávaný ďalší diel o nesmrteľnom agentovi 007 – James Bond: Nie je čas zomrieť. V poradí dvadsiata piata „bondovka“, v ktorej uvidíme Daniela Craiga údajne poslednýkrát, má nový termín premiéry zatiaľ stanovený až na 12. novembra. Tým ale zoznam posunov nekončí. Medzi očakávané tituly, na ktoré si musíme počkať, sa určite radia aj: Tiché miesto 2, remake rozprávky Mulan či, počtom neuveriteľný, deviaty film z radu Rýchlo a zbesilo.

Stopka s otáznikom do budúcna postihla aj množstvo rozrobených projektov. Mnohé pritom už v začiatkoch natáčania mali nálepku s označením „kuriózne“. Spomenieme napríklad Matrix 4, nový Batman s Robertom Pattisonom v hlavnej role (čo je po Nolanovej kritikmi aj divákmi ospevovanej verzii, v ktorej si zahral s Christian Bale, pomerne odvážny krok) alebo Jurrasic Park: Dominion.

V zahraničí sa vo veľkej miere vedú diskusie o možnosti sledovania určitých premiér prostredníctvom streamovacích kanálov. Uvidíme, či to bude aktuálne aj na Slovensku.

Klasika je odpoveďou

V každom prípade, aktuálny čas možno využiť na pozretie si dostupných filmov a seriálov cez rôzne predplatné kanály. Odporúčame pristúpiť k tomu formou poznávania klasiky, ak ste tak ešte neučinili. Sú to jednoducho filmárske diela, ktoré by sme si mali pozrieť. Ak pre nič iné, tak aspoň pre všeobecný kultúrny prehľad.

Stačí si zobrať zoznam filmov od Stanleyho Kubrika, Quentina Tarantina, Federica Felliniho, Francisa Coppolu, Briana de Palmu, Martina Scorseseho či v súčasnosti mimoriadne vychyteného, Christophera Nolana. Práve jeho veľkofilm bude s veľkou pravdepodobnosťou otvárať našu kinosezónu. Dlhoočakávaný film TENANT ponúkne, podľa všetkého, i tentokrát dokonalú, vrstvenú dejovú líniu, emotívny soundtrack a úžasné herecké výkony.

Prípadne, choďte na to systematicky. Urobte si napríklad pravidelné „The Oscars nights“. Stačí si pripraviť zoznam Oskarových filmov a ísť zaradom. Titanic, Gladiátora, Forresta Gumpa či Krstného otca ste už, zrejme, videli mnohokrát, no zoznam ocenených filmov je skutočne oveľa pestrejší a široký. Prvá Cena Akadémie sa udeľovala v rámci rokov1927/1928, takže máte čo robiť.

V pohodlí domova by ste pritom rovnako tak nemali zabúdať na perfektný obraz. Dnes to už nie je problém. Napríklad, nedávno prišla na trh nová televízia The Frame od Samsungu, ktorá ponúka dokonalý televízny zážitok. Prináša obraz plný neskutočne pulzujúcich a živých farieb so 100% objemom (pre unikátne jasné a tmavé scény). Váš zážitok bude umocnený o miliardy farieb riadených jedinečnou technológiou Quantum Dot. Budete tak priam pohľadom cítiť textúru obrazov, vnímať živé farby v akomkoľvek svetle, ktoré vám sprostredkujú čistý a ničím nerušený zážitok. V kombinácii so špičkovým rozlíšením 4K Ultra HD máte zaručené sledovanie filmov i seriálov v úchvatnej kvalite. Navyše, The Frame sa dokáže v okamihu premeniť na umelecké dielo nerozoznateľné od originálu. Vo svojom režime Art predstavuje unikátny televízor, ktorý tak môžete sledovať dokonca aj vtedy, keď je televízne vysielanie vypnuté. Je to preto, že v takom prípade elegantne vystaví vašu osobnú umeleckú zbierku podľa vášho štýlu a skrášli váš domov. Ponúka tiež voliteľné rámy aj paspartu, dokonca mení jas podľa toho, aká je denná doba.

Na záver, ak vás omrzí film, vždy je tu Netflix a jeho nekonečný zoznam seriálov. Napriek tomu, že viaceré z nich posúvajú svoje natáčania ďalších sérií, stále môžete siahnuť po tých predošlých. Medzi tie najvychytenejšie patria, a my ich tiež odporúčame, napríklad: Stranger Things, Zaklínač (The Witcher), Narcos, Crown či Westworld.

Informačný servis