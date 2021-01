Potápajúcu sa popradskú loď opustil hlavný sponzor, klub hľadá nového generálneho partnera

Nedávny odchod Stanislava Šestáka z postu viceprezidenta nebola najhoršia správa pre čoraz viac sa potápajúcu popradskú futbalovú loď. Po úspešnom reprezentantovi z nedávneho obdobia vo štvrtok ohlásil svoj koniec v klube pod Tatrami aj hlavný sponzor Ritro Invest, s. r. o. Pre FK Poprad to bol v uplynulých rokoch dominantný finančný zdroj, ktorý poskytol klubu dovedna viac ako 5 miliónov eur.

Zároveň na funkciu prezidenta klubu a členstvo v správnej rade rezignoval Roman Dvorčák, konateľ spoločnosti Ritro Invest, s.r.o. Informuje o tom oficiálny web druholigistu.

Poprad siahal na elitu

„Aj napriek tomu, že Ritro nemohlo v posledných mesiacoch podporovať klub tak, ako by si želalo, vyvinuli sme veľké úsilie, aby sme mohli situáciu zmierniť a udržať. Aktuálna situácia však všeobecne športu, ako aj mnohým iným odvetviam nepraje, a viaceré kluby, vrátane FK Poprad, to pocítili zásadnou mierou,“ komentoval Roman Dvorčák.

Počas spolupráce so spoločnosťou Ritro siahal FK Poprad na elitnú slovenskú súťaž prostredníctvom baráže, vytiahol dorast do prvej ligy, vybudoval futbalovú akadémiu, vychoval niekoľko mládežníckych reprezentantov, absolvoval semifinále Slovnaft-cupu a rezervný tím postúpil z piatej ligy do tretej najvyššej súťaže. Výraznou mierou sa rozvinul ženský futbal v meste a všetky žiacke kategórie FK Poprad učinil konkurencieschopnými v najvyšších súťažiach.

Potrebujú nového sponzora

„Futbalový klub Poprad sa bude musieť vyrovnať s nájdením nového generálneho sponzora a adekvátnej finančnej podpory, ktorá dokáže udržať stanovené ciele aj prítomnosť jednotlivých tímov v elitných súťažiach,“ dodali Popradčania na svojom webe.

Aktuálne tímu spod Tatier patrí predposledná 14. priečka v tabuľke II. ligy so ziskom 3 bodov, ktoré má na konte aj posledné mužstvo poradia po jeseni Slovan Bratislava „B“.