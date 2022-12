Potešte svojich blízkych špeciálnym darčekom: Darujte im balíček zdravia

Nakupovanie vianočných darčekov môže znamenať pre niektorých veľmi stresujúcu záležitosť, a to obzvlášť vtedy, ak má každý člen rodiny inú oblasť záujmu, v ktorej nie ste úplne doma. Napríklad, váš otec sa venuje výhradne technike, zatiaľ, čo sestra používa iba udržateľné produkty a vaša mamina sa orientuje na kuchynské vybavenie. Nepanikárte, zhlboka sa nadýchnite a považujte tento chaotický problém za oficiálne vyriešený. S naším darčekovým sprievodcom nájdete vhodný darček pre každého člena rodiny.

Ak je pre vás nakupovanie vianočných darčekov z roka na rok náročnejšie a neviete si poradiť s výberom konkrétnej veci, prípadne sa vám jednoducho nezdá, že by váš milovaný skutočne niečo potreboval, nezúfajte. Prinášame vám jednoduchý, no za to obzvlášť cenný tip, ktorý poteší každého člena rodiny. Darujte svojim blízkym to najcennejšie a previažte im tento rok červenou stuhou balíček zdravia. Je to predsa to najcennejšie, čo máme, tak prečo nepodporiť zdravie ľudí, na ktorých nám záleží. Má niekto z vašich blízkych problémy s kĺbmi, so spánkom, so stresom, prípadne sledujete, že stráca vitalitu alebo životnú energiu?

Starostlivosť o seba má mnoho podôb a aj malé skutky vedia ovplyvniť pohodu každého človeka. Aj, preto v tomto období, viac ako kedykoľvek predtým, záleží na starostlivosti o svoje telo, a to najmä z vnútra. Aj podľa mnohých prieskumov dosiahli tento rok národné úrovne stresu bezprecedentné výšky a mnohí ľudia reagovali nezdravými mechanizmami jeho zvládania, ako je napríklad alkohol či prejedanie sa.

Foto: Kompava

Darujte blízkemu životobudič pre organizmus

Ak je niekto z vašich blízkych deň čo deň vystavený stresovým záležitostiam napríklad kvôli práci, prípadne žije hektickým životom, obdarujte ho efektívnym produktom Premium L-Carnosine. Pod týmto názvom sa skrýva doslova bunková energia, pretože daný produkt obsahuje unikátne zloženie s obsahom karnozínu, koenzýmu Q10 a vitamínu E. Bojuje proti starnutiu organizmu, stareckým škvrnám a dopĺňa energiu bunkám. Je odporúčaný počas stresového obdobia, pri strate vitality či pre ľudí s diabetes, srdcovo–cievnymi a neurodegeneratívnymi ochoreniami. Dokonca vám k tejto objednávke automaticky pribalia aj detoxikačný darček v podobe produktu AcidoFit, vitamínovo-minerálny nápoj, ktorý podporuje detoxikáciu, dostatočnú hydratáciu a odkyselenie organizmu.

Balíček zdravia a krásy pre každú dámu

Odborníci vedia a schvaľujú starostlivosť o seba ako jeden z najdôležitejších spôsobov, ako si môžeme chrániť svoje fyzické, duševné a emocionálne zdravie, najmä v ťažkých časoch. Pre ženy je to ešte dôležitejšie. V porovnaní s mužmi ženy často používajú vzťahové označenia ako matka, dcéra, manželka a uprednostňujú povinnosti súvisiace s týmito rolami – pred naplnením svojich vlastných potrieb. Z týchto dôvodov môžu byť očakávania rodovej roly pre ženy prekážkou, pokiaľ ide o aktivity v rámci starostlivosti o seba, a to nielen v tom, či ich vyhľadávajú, ale aj v tom, ako veľmi si ich užívajú a môžu z toho naplno profitovať. S ohľadom na tieto fakty je ideálny výber darčeka pre dámy jednoduchý. Či už ho darujete priateľke, manželke, mamine, sestre či svokre, určite ich poteší. Obdarujte výnimočné ženy vo vašom okolí produktom SkinBooster od Kompavy. Ide o kolagénový doplnok stravy vyrobený na Slovensku, ktorý však okrem kolagénu obsahuje množstvo ďalších telu prospešných látok. Pravidelné užívanie tohto produktu priaznivo vplýva na elasticitu a hydratáciu pleti nežnejšieho pohlavia, ďalej zabráni prehlbovaniu a tvorbe vrások či urýchli rast vlasov. Bonusom je, že prispieva k omladeniu pokožky a pružnosti pleti, zlepšuje vzhľad vlasov, podporí ich lesk a chráni pred nadmerným vypadávaním. Rovnako zmierňuje lámanie nechtov. Okrem iného, daný produkt, môžete dámam vo vašom okolí zakúpiť aj v minimalistickom balení, ktoré sa zmestí do každej kabelky. Malé vrecúška obsahujú dennú dávku kolagénu, ktorú môžu mať kedykoľvek počas dňa ihneď po ruke.

Foto: Kompava

Kĺby ako za mlada – darujte svojmu blízkemu balíček mobility

Starostlivosť o seba môže mať veľa podôb a každý z nás si pod týmto spojením zaručene predstaví úplne niečo iné. Avšak, celkovo to znamená – venovať čas veciam a prevencii, ktoré nám pomôžu žiť efektívny život. Preto aj malé skutky v starostlivosti o svoje telo v každodennom živote môžu mať veľký vplyv do budúcna. Skúste sa pri výbere darčeka zamerať na spodnú časť tela svojich blízkych, a to najmä na generáciu, ktorá je v pokročilejšom veku. Nohy sú predsa kolesá, ktoré poháňajú náš život vpred a doslova držia váhu celého tela. Ak máte v okolí rodinného príslušníka, ktorý má podlomené zdravie a začína sa sťažovať na bolesti kĺbov, stuhnutosť, prípadne mu robia problémy aj bežné domáce činnosti, ba trpí niektorým z kĺbových ochorení, ako je artróza, reumatoidná artritída, prípadne osteorporóza, týmto darčekom mu zaručene uľavíte. Odporúčame mu podarovať produkt Gelo – 3 Complex od Kompavy. Ide o kĺbovú výživu, ktorá pomôže regenerovať väzivá, šľachy či zlepší celkovú pohybovú schopnosť, a tak sa pravidelným užívaním budú vaši najbližší cítiť o mnoho vitálnejší a schopnejší vykonávať činnosti, ktoré už dávno zahodili za hlavu.

Foto: Kompava

Rozmaznávajte svojich blízkych od hlavy až po päty

Urobiť si čas pre seba je životne dôležité pre pevné zdravie. Zníženie stresu pomáha znižovať rizikové faktory väčšiny chronických ochorení. Je preto nesmierne dôležité, aby sme svoje telo pravidelne rozmaznávali od hlavy až po päty, z vnútra aj z vonka. Aj preto vám prezradíme ďalší tip, ktorým potešíte svoju priateľku, kamarátku či manželku. V jednej krabičke nájdu jednoducho všetko, čo organizmus potrebuje, a to obzvlášť ak pociťujú nedostatok energie, koncentrácie či úbytok vitality. V tomto prípade vám odporúčame siahnuť po výbere darčeka s názvom K2 Anti Age Day & Night.

Jednotlivé zložky K2 AntiAge napomáhajú tvorbe bunkovej energie, zlepšujú fyzický výkon, vitalitu a mladistvý vzhľad. Ide doslova o koktail vitamínov B, K, A, aminokyselín a enzýmov. V tejto vianočnej edícii s darčekom je prakticky všetko, čo organizmus potrebuje. Ak vaša priateľka, manželka, sestra cíti únavu a vyčerpanosť aj napriek dostatočnému spánku, pomôžte jej doplniť energiu a vitalitu pomocou tohto doplnku. Produkt je navrhnutý tak, aby dosahoval maximálny účinok, a preto sa skladá z dvoch fáz – dennej a nočnej. Nielenže posilní organizmus každej ženy, no zároveň omladí.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.