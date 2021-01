Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok, avšak po novom

Moderný koncept potravín KRAJ si získal najmä zákazníkov, ktorí oceňujú kvalitné slovenské produkty od regionálnych dodávateľov, zdravé výrobky, produkty pre ľudí s rôznymi intoleranciami a bežné každodenné potraviny za primerané ceny. Portfólio produktov pre ľudí s potravinovými intoleranciami rozširujú aj naďalej.

Dnes tak môžu zákazníci nájsť na pultoch potravín KRAJ (v závislosti od formátu predajne) niekoľko stoviek produktov s označením bezlepkový, bezlaktózový alebo dia. Okrem toho predajne ponúkajú veľkú škálu produktov pre vegetariánov a vegánov. Pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v predajniach KRAJ sú potraviny označené špeciálnymi cenovkami, ktoré informujú o zaradení produktov do spomenutých kategórií.

Sieť potravín KRAJ sa snaží aj o všeobecnú osvetu verejnosti prostredníctvom podcastových relácií zameraných na témy z oblasti zdravého životného štýlu. V rámci svojich aktivít pravidelne publikuje tri podcasty, z ktorých si vyberie každý, kto sa zaujíma o zdravý lifestyle. Sú to relácie Život bez obmedzení, Aktívne a zdravo a Vegánstvo.

Projekt Život bez obmedzení vzdeláva poslucháčov o rôznych typoch intolerancií, ako napríklad na histamín, mliečnu bielkovinu či lepok. Zároveň ponúka aj množstvo potrebných informácií, ktoré pomôžu na ceste za zdravým trávením, keďže práve jeho nesprávne fungovanie má za následok vznik potravinových alergií či intolerancií. V tomto roku je novým poradcom projektu doktor Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., ktorý bude odovzdávať svoje cenné rady a skúsenosti z praxe v témach zameraných na správne stravovanie a zdravú výživu. Má špecializáciu z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie. Posledné roky sa zaoberá problematikou podpory verejného zdravia a popularizácie zdravého životného štýlu.

Život bez obmedzení vychádza tiež vo forme blogu na webe potravín KRAJ. Čitateľom a poslucháčom prináša nové diely a články dvakrát do mesiaca, odkiaľ môžu čerpať vzácne a overené tipy od odborníkov. Spolupráca s odborníkmi sa potravinám KRAJ vyplatila, keďže záujemcom sa dostávajú informácie z prvej ruky – od doktorov s bohatými skúsenosťami.

„Dnes patria podcasty medzi obľúbené informačné kanály, preto sme sa chceli aj my v KRAJi priblížiť širokej verejnosti a odovzdať im vedomosti zo sveta športu a zdravia. Poslucháči v nich nájdu rady od profesionálnych športovcov, odborníkov aj doktorov, ktorí poradia, ako byť zdravší a aktívnejší i aké benefity to do života môže priniesť,“ informoval o vzniku podcastov Marek Koštrna, marketingový manažér siete potravín KRAJ. Podcasty sú dostupné na Spotify, Soundcloude, Apple a Google podcasts i na webe krajpotravin.sk.

Informačný servis