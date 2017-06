Potrebujeme deti nadchnúť pre štúdium technických odborov

Bratislava, 2.6.2017 ( WBN/PR ) – Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a Žilinskou univerzitou v Žiline spúšťajú druhý ročník projektu Automobilovej JUNIOR akadémie – AJA 2017. Ambíciou projektu je priblížiť hravou formou mladým ľuďom štúdium technických odborov a otvoriť verejnú a odbornú diskusiu na tému ohrozenia konkurencieschopnosti priemyslu nezáujmom o štúdium technických odborov.

Už prvý ročník Automobilovej JUNIOR akadémie, ktorý sa uskutočnil počas letných mesiacov, dokázal životaschopnosť tohto projektu. O akadémiu bol záujem nielen zo strany chlapcov, zapojili sa aj dievčatá. Ohlasy na prvý ročník sú pozitívne. Každá Automobilová JUNIOR akadémia pripravila pre deti päťdňový zaujímavý program, ktorý bol kombináciou teórie a praxe. Žiaci strávili päť dní s odborníkmi z automobilového priemyslu, aby spoznali ako sa pracuje nielen vo výrobných halách, ale aj v laboratóriu. Nechýbali rôzne zábavné praktické cvičenia, prehliadka najmodernejších pracovísk či zaujímavé diskusie o automobilizme budúcnosti. Každá z akadémií sa skončila slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov jej účastníkom. „Pozitívne ohlasy na prvý ročník AJA dokazujú, že sprostredkovať informácie a poznatky z automobilového prostredia je možné aj hravou a zaujímavou formou,“ hovorí Juraj Sinay, prezident ZAP SR. „Aj toto je jedna z ciest, ako inšpirovať k štúdiu technických smerov a udržať tak konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. „

Slabý záujem o štúdium technických smerov ako aj nedostatočné prepojenie teoretického vyučovania s praxou, spôsobuje akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Podľa analýzy potrieb trhu práce Slovensko potrebuje 31% absolventov škôl s vysokoškolským vzdelaním. Na štúdium na vysoké školy sa však zo stredných škôl hlási viac ako 60% absolventov stredných škôl. Zarážajúca je skutočnosť, že viac ako 55% absolventov vysokých škôl nie je zamestnaných v odbore, ktorý vyštudovali. Podľa analýzy ZAP SR viac ako 30% študentov na vysokých školách študuje odbory, ktoré trh práce nepotrebuje. Pri prepočte na náklady na ich vzdelávanie to znamená, že ročne vynaložíme viac ako 140 miliónov euro zbytočne. Alarmujúcou je tiež skutočnosť, že zamestnávateľom do dôchodku ročne odíde viac ako

33 000 kvalifikovaných pracovníkov, zo stredných škôl však vyjde iba 5 000 pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou.

„Situácia považujeme za veľmi vážnu. Preto sa aktívne zapájame do transformácie vzdelávacieho systému. Mnohí zamestnávatelia v spolupráci s akademickou obcou už podnikajú vlastné aktivity zamerané na podporu štúdia technických odborov a na prácu s talentovanými študentmi. Aj Automobilová JUNIOR akadémia je reakciou na aktuálnu situáciu v priemysle a celospoločenskú potrebu zvýšenia počtu kvalifikovaných zamestnancov. Chceme aj takto upozorniť širokú verejnosť na túto skutočnosť a zároveň motivovať deti pre štúdium na technických odboroch, „ dopĺňa Juraj Sinay.

Druhý ročník Automobilovej JUNIOR akadémie bude aj tento rok v mestách sídiel výrobných závodov slovenských automobiliek v Trnave 10.7.-14.7.2017, v Žiline 17.7.-21.7.2017, v Bratislave 21.8.-25.8.2017. Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia na webovej stránke www.ajakademia.sk .

Novinky AJA 2017

Žiaci sa môžu počas Automobilových JUNIOR akadémií tešiť v tomto roku aj na viacero noviniek. V Kia Motors navštívia okrem lisovne, zvarovne a montážnej haly aj jedinú motoráreň na Slovensku. Súčasťou prehliadky závodu bude aj jazda na testovacej dráhe, ktorú absolvuje každé jedno vozidlo vyrobené v závode. Jedinečnou bude aj návšteva emisného laboratória. Bohatý program pripravil aj Volkswagen Slovakia, v rámci ktorého deti zažijú jazdu elektrickým autom aj adrenalín na offroadovej dráhe. Navštívia tiež Duálnu akadémiu, čakajú ich zaujímavé prednášky či mnohé technické úlohy a zábavno-súťažné aktivity. V trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia strávia deti tento rok o jeden poldeň dlhšie, aby si mohli dôkladnejšie pozrieť väčšinu výrobných prevádzok a hravou formou sa oboznámiť s procesom výroby automobilu.

V STU Bratislava si budú môcť deti vyskúšať na vlastnej koži svoje vedomosti a zručnosti v Zážitkovom centre Aurélium, kde je väčšina atrakcií interaktívnych, aby si pomocou pokusov, testovaní a hlavolamov mohli sami vyskúšať niektoré zákony prírody a overiť vlastné schopnosti. Takisto sa veľa dozvedia o histórií automobilov v Dopravnom múzeu. Centrum vedy a techniky a Múzeum dopravy v Bratislave navštívia aj účastníci AJA 2017 s STU v Trnave. Podľa vlaňajších skúseností boli motivujúcou časťou cvičenia v laboratóriách, kde žiaci zážitkovou získali znalosti z oblasti techniky. Preto chce v tomto trende univerzita pokračovať aj v tomto roku. Zaujímavou bude aj prezentácia lietajúceho automobilu Aeromobil v Nitre. Na univerzite v Žiline strávia deti tento rok dva dni a budú mať viac času aj aktivity pripravené hravou formou.

Vyjadrenia partnerov k spolupráci na AJA:

Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia umožnil žiakom základných škôl zoznámiť sa s automobilovou výrobou, najmodernejšími technológiami a robotmi. Naším cieľom bolo vyvolať záujem detí o techniku a technické vzdelávanie, vďaka ktorému môžu nájsť v budúcnosti uplatnenie aj v našom závode. Výučbu techniky podporujeme už od materských škôl a intenzívne sa zameriavame na duálne vzdelávanie, s ktorým máme veľmi dobré skúsenosti. Po pozitívnych ohlasoch na AJA 2016 prichádzame s druhým ročníkom, počas ktorého privítame v bratislavskom závode VW SK 100 detí.

PSA Groupe Slovakia

Projekt AJA je veľmi dobrým nástrojom ako predovšetkým zatraktívniť technický typ vzdelania na Slovensku a upriamiť pozornosť detí už na základných školách na to, akou zaujímavou môže byť práca v automobilovom priemysle. Forma denného letného tábora je zároveň vhodným riešením pre rodičov, ktorí hľadajú pre svoje deti nenáročný a zároveň hodnotný spôsob využitia voľného času počas letných prázdnin. Automobilová JUNIOR akadémia nám prináša pocit zadosťučinenia, že robíme niečo užitočné pre budúcnosť slovenského automobilového priemyslu.

Kia Motors Slovakia

Od svojho príchodu na Slovensko systematicky podporujeme a rozvíjame spoluprácu so školami. Počas uplynulej dekády malo možnosť navštíviť náš závod už takmer 30 000 študentov stredných a vysokých škôl. Koncept projektu AJA dáva vzájomnému prepojeniu medzi našim výrobným závodom a žiakmi nový rozmer, keďže v priebehu jedného týždňa im je zákulisie výrobného procesu auta poodhalené omnoho detailnejšie v porovnaní s rozsahom, ktorý umožňuje štandardná školská exkurzia. Okrem toho môžeme žiakom základných škôl žilinského regiónu ukázať, že práca vo výrobnom závode je postavená na diametrálne odlišných princípoch ako tomu bolo v minulosti. V rámci výučby sa dozvedia informácie o najaktuálnejších trendoch v automobilovom priemysle. Z prvej ruky získajú lepšiu predstavu o pracovných profesiách, ktoré budú na trhu práce vysoko žiadané už v blízkej budúcnosti.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Projekt AJA je to podľa nás veľmi dobrá príležitosť na propagáciu technického vzdelávania, či už na stredných a neskôr na vysokých školách. Je dobré, že môžeme začať formovať myslenie žiakov už na základných školách. Takisto vidíme priestor zmeniť myslenie rodičov, ktorí majú často krát mylnú predstavu o tom, čo vlastne strojárska profesia znamená. Táto profesia je ako počítačová hra s reálnym výsledkom. V počítači programujete veci, ktoré potom zo strojov vychádzajú. Je to remeslo, pri ktorom dávate plánom život. Pod vašimi rukami vznikajú reálne výrobky, niekedy až umeleckých tvarov a v stotinovej presnosti. To všetko pochopia aj žiaci počas AJA. Ohlasy rodičov i detí, ktoré sa minulý rok na akadémii zúčastnili, sú pozitívne. Okrem toho táto aktivita znovu upozornila na problém, ktorý u nás pretrváva už dlhodobo. Je to nedostatok strojných inžinierov či celkovo odborníkov v oblasti strojárstva. Aj vďaka AJA sa začalo o tejto téme viac diskutovať.

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Na základe pozitívnych reakcií z prvého ročníka Automobilovej JUNIOR akadémie by sme chceli pokračovať v podpore a kreovaní záujmu o štúdium technických odborov nielen priamo u detí ako budúcich študentov, ale radi by sme zapojili aj širokú verejnosť ako napríklad rodičov detí. Akadémia je reakciou na dopyt trhu práce po takto vzdelaných zamestnancoch a predstavuje transformáciu vzdelávacieho systému a jeho nastavenie pre potreby zamestnávateľov. Samotné podnikateľské prostredie na Slovensku je vo veľkej miere orientované na priemyselnú výrobu a technicky vzdelaní odborníci sú kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti a rastu hrubého domáceho produktu. Týmto projektom by sme chceli predstaviť štúdium na MTF STU a poukázať na výhodnosť u nás získaných vedomostí a praktické uplatnenie absolventov v praxi.

Žilinská univerzita v Žiline

Projekt považujeme za veľmi dobrú vec. Popularizovať štúdium v prírodovedných a technických študijných programoch je mimoriadne dôležité. Rovnako dôležité je pre nás prepojenie štúdia s exkurziami a praxou. Cestou, ako zmeniť pohľad verejnosti, je aj zviditeľnenie technického štúdia a jeho výsledkov na praktických príkladoch zo života – napr. automobiloch, či iných predmetoch dennej potreby.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 173 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive.