Potrebujú silného lídra a dostatok času, politológ sa vyjadril k slabinám novovzniknutých strán

Poznateľnosť politickej strany sa najlepšie kreuje prostredníctvom charizmatického lídra a niekedy aj cez úzky tím ľudí v jeho okolí. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok. Okrem lídra však je podľa politológa potrebný dostatočný čas, aby sa volič dokázal so stranou oboznámiť a najmä identifikovať. Preto si nemyslí, že by niektorá z novovzniknutých politických strán dokázala uspieť vo februárovom volebnom súboji.

Vzniklo viacero nových strán

„Volič navyše musí byť presvedčený, že táto strana prekročí päťpercentný prah zvoliteľnosti do parlamentu, aby necítil ohrozenie z prepadnutia svojho hlasu. V neposlednom rade je potrebné vhodné nastavenie kampane, na čo je najmä pri nových stranách nevyhnutný dostatok času a peňazí,“ vysvetlil Eštok.

Dopomôcť k úspechu novej politickej strany môže podľa neho aj istý druh kritickej politickej a spoločenskej situácie. „Aj napriek všetkému sa Slovensko aktuálne v takomto kritickom bode svojich dejín nenachádza,“ myslí si politológ.

V poslednom čase založili politické strany a hnutia napríklad bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker (Dobrá voľba), sudca Najvyššieho súdu SR a neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin (Vlasť), publicista a kandidát na prezidenta v tohtoročných voľbách Eduard Chmelár (Socialisti.sk) či nespokojní farmári. Skupina poslancov okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára zasa opustila stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a vstúpila do Demokratickej strany (DS).

„Aktuálne sa nezdá, že by niektorá z týchto strán dokázala uspieť vo februárovom volebnom súboji. U žiadnej z týchto strán nie je spomínaný mix, ktorý je potrebný na úspech novej politickej strany, zložený dostatočne. Nachádzame medzi nimi strany so známymi osobnosťami, ako sú Harabin či Chmelár, ktorí ako jednotlivci môžu na seba viazať istú časť voličov. Poznateľnosť samotných strán, ďalších osobností na kandidátke či programov je však slabšia. Silnou stránkou oboch lídrov sú predvolebné diskusie, v ktorých by ešte mohli počas vrcholiacej kampane osloviť potenciálnych voličov,“ priblížil Eštok.

Nevie osloviť širokú verejnosť

Ako ďalej uviedol politológ, líder strany Dobrá voľba Tomáš Drucker už síce z politiky známy je, ale ani v minulosti, ani dnes nedokázal dostatočne osloviť širokú verejnosť.

„Nádej pre neho môže byť úzky okruh známejších osobností na volebnej kandidátke tejto strany a zaujímavo nastavená kampaň, ale čas hrá proti nemu. Navyše neočakávam, že by v predvolebných diskusiách dokázal Drucker vo výraznejšej miere oslovovať významnú časť voličov,“ vyhlásil politológ.

Demokratickú stranu Eštók medzi nové strany neradí. „Aj dnes však je bez výraznejšej podpory a aj bez silného lídra. Ani odídenci so strany SaS na tom veľa nezmenia,“ domnieva sa. Veľkú šancu na úspech nedáva ani strane Máme toho dosť!, ktorú založili nespokojní farmári.

„Jej vznik pravdepodobne ani nemal viesť k vstupu do parlamentu. Skôr má strana vytvárať platformu na to, aby témy nespokojných farmárov mali priestor a boli prítomné aj v predvolebnom období,“ konštatoval politológ.

Hlavnou slabinou je nedostatok času

Najväčšiu slabinu pre všetky spomínané strany vidí najmä v nedostatku času. Hlavnou cestou pre tieto strany na vstup do parlamentu je podľa Eštóka spájanie sa, najlepšie so silnejšími stranami, ktoré majú väčšiu šancu uspieť.

„Schodnejšou cestou ako predvolebná koalícia by bola kandidatúra vybranej skupinky lídrov novej strany na kandidátke silnejšej strany. Kvórum na vstup do parlamentu pre takúto stranu by sa tak nezvyšovalo. Viaceré takéto rokovania však zlyhali, a tak je ochota lídrov nových strán, aj tých etablovanejších, na takýto krok v súčasnom období otázna,“ uzavrel Eštok.

Politické strany, hnutia a koalície musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Na kandidačnej listine môže byť najviac 150 kandidátov. Po podaní kandidátky ju nie je možné dopĺňať o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00. Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.