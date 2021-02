Potrestaní Rusi budú na MS v hokeji 2021 bez štátnej hymny, namiesto nej by chceli počúvať Kaťušu

Sovietska vojnová pieseň Kaťuša sa možno bude hrať namiesto štátnej hymny hokejistom Ruska na tohtoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa budú konať od 21. mája do 6. júna 2021 v lotyšskej Rige. Informoval o tom web Championat.com s odvolaním sa na zdroj z Ruskej hokejovej federácie (FHR). Rusi by radi rovnakú možnosť prijali aj počas OH v Tokiu či ZOH 2022 v Pekingu.

„Ruskou hymnou bude Kaťuša. Technické detaily toho, ako to bude vyzerať, sa ešte upresnia. Bude to podobné ako počas ZOH 2018 v Pjongčangu,“ uviedol ruský zdroj.

Trest pre Rusov za doping

Počas ZOH 2018 potrestaným ruským športovcom hrali po víťazstvách namiesto ich vlastnej olympijskú hymnu. Ruskí hokejisti sa však po finálovom triumfe s Nemcami napriek zákazu rozhodli zaspievať svoju hymnu, hoci si vypočuli olympijskú.

Rusi v rokoch 2021 a 2022 nemôžu na vrcholných športových podujatiach štartovať pod svojou zástavou a na základe trestu platí aj zákaz hrať ich hymnu. Rusi pykajú za manipuláciu so vzorkami v antidopingovom laboratóriu v Moskve.

Hokejový šampionát bude v Lotyšsku

Pôvodne mal hokejový šampionát spoluorganizovať aj bieloruský Minsk, ale Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) mu toto právo odobrala pre obavy z bezpečnosti účastníkov a tiež na nátlak viacerých partnerov.

Rada IIHF iba pred troma dňami rozhodla o usporiadaní všetkých zápasov nasledujúceho turnaja v Lotyšsku. Pôvodne do úvahy ako náhrada za Minsk prichádzala aj Bratislava, ale funkcionári IIHF dali napokon prednosť konaniu šampionátu v jednom dejisku.

Slováci budú hrať proti Čechom aj Rusom

Základná B-skupina turnaja sa odohrá v Riga Arene, A-skupina aj so Slovákmi v Olympijskom športovom centre, ktoré bude hostiť aj dva štvrťfinálové súboje.

Slovensko sa predstaví v základnej skupine s Ruskom, Českom, Švédskom, Švajčiarskom, Dánskom, Veľkou Britániou a Bieloruskom.