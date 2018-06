Potupa a hanba, Poliaci hľadajú príčinu prehry na MS v Rusku

MOSKVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Poľskí futbalisti majú za sebou vstup do majstrovstiev sveta 2018 v Rusku (14. júna – 15. júla) ako zo zlého sna. „Bielo-červení“ v utorňajšom dueli H-skupiny v moskovskej Otkrytie Arene nestačili na Senegal a „levom od Terangy“ podľahli 1:2.

Pozornosť svetových médií

Po stretnutí sa horlivo diskutovalo o dôvodoch prehry. Mnohí z nej vinili vlastný gól Thiaga Cioneka, nepochopený „žart“ Grzegorza Krychowiaka v podobe „malej domov“ zo súperovej polovice, ktorý viedol k druhému zásahu v poľskej sieti, či slabú ofenzívnu kreativitu mužstva Adama Nawalku.

„Je ťažké vysvetliť, prečo sme nehrali tak, ako sme mali a chceli. Urobili sme dve veľké chyby, Senegalčania sa dva razy dostali do blízkosti našej bránky a strelili dva góly. Znervózneli sme, výsledok 0:2 sa na takomto fóre otáča mimoriadne ťažko. Nemali sme dostatok odvahy, neriskovali sme, hrali sme príliš konzervatívne,“ povedal kapitán Poliakov Robert Lewandowski.

Zápasu sa podrobne venovali aj mnohé svetové médiá a na mušku si vzali aj najväčšiu hviezdu mužstva. „Poliaci mali veľké problémy s agresívnou hrou Senegalčanov v strede poľa. ´Bielo-červení´ hrali slabo do prestávky aj po nej. Vypískala ich dokonca aj časť vlastných priaznivcov. Lewandowski bol tradične na veľkej scéne iba tieňom samého seba,“ poznamenal nemecký Bild. „Poliaci prehrali sami so sebou. Senegal bol skvele pripravený po fyzickej a taktickej stránke. Lewandowski bol prakticky neviditeľný,“ dodáva web sport1.de.

Krychowiak sa zachoval doslova zločinne

„Čo robil Szczesny 30 metrov od bránky? Nikto netuší,“ pýta sa britský Daily Mail a dodáva, „hráči Adama Nawalku sa museli vyrovnať s vlastným gólom Thiaga Cioneka, ale ten, ktorý darovali Senegalu po hodine hry, bol ešte horší. Jan Bednarek zostal zaskočený šialenou prihrávkou Grzegorza Krychowiaka. No a Szczesny? Ten nikdy nevyzeral, že by z neho mal byť kvalitný brankár, ktorý by mohol hrať na najvyššej úrovni. Dostali sme odpoveď, prečo je to tak.“

„Náš brankár sa asi šiel prebehnúť do kiosku s nápojmi. Potupa a hanba. Držím palce o štyri roky na ďalších MS,“ povedal niekdajší poľský reprezentant Maciej Szczesny, o ktorom je známe, že sa so synom Wojciechom dlhé roky nerozpráva.

Gólmana Szczesného sa zastal aspoň niekdajší reprezentant a účastník MS 2006 Tomasz Hajto. „Wojtek pri inkasovaných góloch nemohol nič robiť. Pred prvým sa všetko začalo stratou lopty v podaní Lukasza Piszczeka. Druhý gól majú na svedomí skôr Krychowiak a Bednarek. Hlavne to, ako sa zachoval Krychowiak, je doslova zločin,“ myslí si 45-ročný Hajto.

