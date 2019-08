Potvrdili príčinu úmrtia Lambrechta, ale stále zostáva nevyjasnené, prečo narazil do betónového priepustu

Bezprostrednou príčinou smrti belgického cyklistu Bjorga Lambrechta bolo vnútorné krvácanie spôsobené tržnými ranami na pečeni. Oznámil to lekár tímu Lotto Soudal Maarten Meirhaeghe dva dni po tragickom skone jedného z najtalentovanejších jazdcov vo svetovom profipelotóne na pretekoch Okolo Poľska.

„Bjorg zomrel v dôsledku veľkých tržných rán, ktoré spôsobili masívne vnútorné krvácanie. V dôsledku toho utrpel zástavu srdca. Mal asi najväčšiu smolu, ktorá ho mohla postihnúť pri havárii. S takýmto vnútorným krvácaním by bol potrebný zázrak na prežitie a on sa ho nedočkal. Miesto a čas neovplyvnili následky toho, čo sa stalo. Ak by sa mu také veľké krvácanie spustilo v nemocnici, šanca na prežitie by bola rovnako minimálna,“ vysvetlil Maarten Meirhaeghe v oficiálnom vyhlásení, cituje ho aj špecializovaný portál Cyclingnews.

Narazil do betónového priepustu

Nevyjasnené stále zostáva, prečo Lambrecht počas 3. etapy medzi Chorzówom a Zabrze (150 km) zišiel z cesty a narazil do betónového priepustu. Žiadny ďalší cyklista nebol účastníkom tohto tragického pádu.

Lekári ihneď poskytli Lambrechtovi ošetrenie pri kraji cesty, ale jeho vážny stav neumožňoval prevoz vrtuľníkom do nemocnice v Rybniku. Napokon ho tam odviezla sanitka, ale 22-ročný cyklista poslednýkrát vydýchol na operačnom stole.

Hlavný lekár pretekov Ryszard Wisniewski potvrdil, že zdravotnícky personál urobil maximum pre záchranu života pretekára, no nemal šancu na úspech.

Čierny oblúk s menom Lambrecht

Z úcty k Lambrechtovi organizátori neutralizovali a skrátili nastávajúcu 4. etapu so štartom v Jaworzne a cieľom na kopci Kocierz. Pelotón síce v pokojnom tempe absolvoval 133,7 km, ale výsledky na konci etapy sa nerátali do celkového poradia.

Všetci pretekári mali na rukávoch čierne stuhy na pamiatku tragicky zosnulého Belgičana. Na vrchole jedného zo stúpaní inštalovali čierny oblúk s menom Lambrecht a jeho číslom v pretekoch 143. Na začiatku aj konci etapy sa odohrala pietna minúta ticha.

Preteky Okolo Poľska o deň neskôr riadne pokračovali 5. etapou z Wieliczky do Bielsko-Bialej (153,8 km). Jej víťazom sa stal Slovinec Luka Mezgec, na čele celkového poradia je nemecký šprintér tímu Bora-Hansgrohe Pascal Ackermann.