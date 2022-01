Povinná karanténa sa skráti, potvrdil Sulík. Dúfa, že bude trvať až o päť dní menej

Skrátenie karantény bude podľa všetkého realitou aj na Slovensku. Po stredajšom rokovaní vlády to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík. „K skráteniu dôjde určite,“ skonštatoval.

On sám pritom dúfa, že povinná karanténa sa skráti na päť dní v prípade očkovaných i neočkovaných ľudí. Aktuálne je to desať dní. „To skrátenie pôjde do vyhlášky. Veľmi dúfam, že sa tam dostane číslo päť,“ vyhlásil minister.