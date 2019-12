Povinná vojenčina bola podľa Hrnka zrušená predčasne, Naď vidí profesionálnu armádu pozitívne

Povinná vojenská služba bola zrušená predčasne. Pre agentúru SITA to uviedol pri príležitosti nedeľňajšieho 14. výročia zrušenia povinnej vojenčine poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko (SNS). Jaroslav Naď z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti si myslí opak. Podľa neho priniesli profesionálne Ozbrojené sily SR iba pozitíva.

Branná povinnosť zostala

Pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa vojenská služba postupne skracovala na dvanásť, deväť a šesť mesiacov, až do jej oficiálneho zrušenia 1. januára 2006, keď hlavnú zodpovednosť za obranu štátu prevzala profesionálna armáda.

Branná povinnosť pre mužov však aj po zrušení povinnej vojenskej služby zostala legislatívne naďalej zachovaná.

„Myslím si, že to bolo nepremyslené a predčasné. Domnievam sa, že istá forma by mohla fungovať aj dnes, napríklad odvod, aby mali Ozbrojené sily SR evidenciu aspoň o zdravotnom stave. Aj v budúcnosti by sa mohla istá podoba povinnej vojenskej služby vrátiť, ale povedzme ako aktívne zálohy, kedy by boli tí ľudia lepšie motivovaní,“ uviedol Hrnko.

Reforma ozbrojených síl

Šéf parlamentného brannobezpečnostného výboru pre obranu a bezpečnosť si vie predstaviť aj to, že by sa absolventi dobrovoľnej vojenčiny, či členovia aktívnych záloh mohli ľahšie uplatniť v iných bezpečnostných zboroch. „Absolvovanie prípravy by umožňovalo sa následne uplatniť povedzme v polícii,“ dodal.

Jaroslav Naď (OĽaNO) sa domnieva, že vytvorenie profesionálnej armády bolo krokom vpred. Na druhej strane je podľa neho potrebné neustále zvyšovať úroveň podmienok pre profesionálnych vojakov.

„Bolo to dobré rozhodnutie, ale následne mali prichádzať kroky, ktoré by zlepšili podmienky pre profesionálnu armádu. Či už hovoríme o lepšom fungovaní aktívnych záloh, alebo o iných projektoch. Ak súčasné Ozbrojené sily SR neprejdú zásadnou reformou smerom k profesionalizácii, obávam sa, že bude potrebné vrátiť povinnú vojenskú službu a to by nebolo dobré,“ povedal Naď.