Povodňová situácia v Košickom kraji sa zhoršila, meteorológovia vydali výstrahy

KOŠICE 16. decembra (WebNoviny.sk) – Povodňová situácia v Košickom kraji sa oproti dnešnému ránu popoludní zhoršila.

Ako informuje stránka SHMÚ druhý stupeň povodňovej aktivity je na riekach Latorica, Laborec, Uh a na Bodrogu, ktoré pretekajú okresmi Michalovce a Trebišov, kde platí výstraha druhého stupňa. SHMÚ dnes od druhej popoludní vydal pre okres Sobrance výstrahu 3. stupňa. Prvý stupeň povodňovej aktivity je na riečke Roňava pri Michaľanoch v Trebišovskom okrese.

Dynamická situácia je najmä na rieke Uh, ktorá priteká z Ukrajiny. Kým v sobotu ráno o piatej jej hladina pri Lekárovciach dosahovala len prvý stupeň a výšku 618 cm, o druhej popoludní sa výška hladiny pohybovala na úrovni 775 cm, pričom je predpoklad, že bude ďalej stúpať a dosiahne tretí stupeň. Podľa modelovej predpovede by Uh mal kulminovať pred polnocou a hladina by mala dosiahnuť približne 886 cm. Mierne stúpajúci trend vykazuje aj hladina Laborca pri Ižkovciach, ktorá dosahovala o druhej popoludní 711 cm. Na Latorici pri Veľkých Kapušanoch a Bodrogu pri Strede nad Bodrogom by mali hladiny stúpať len veľmi mierne a podľa modelovoej predpovede by nemali dosiahnuť tretí stupeň.