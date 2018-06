Povolanie zdravotnej sestry potrebuje lepšie podmienky, tvrdia medicínsko-technickí pracovníci

BRATISLAVA 4. júna (WebNovin.sk) – Ak chcú kompetentní doplniť nedostatok sestier, povolanie sestry a pôrodnej asistentky je potrebné zatraktívniť lepšími pracovnými podmienkami a lepším pracovným ohodnotením.

Zhodnotil to v stanovisku viceprezident pre sekciu asistentov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Patrik Moškurjak.

„Niet sa čo čudovať, že sestry odchádzajú do iných odvetví hospodárstva, keď by ako sestry mali za doterajšiu mzdu niesť obrovskú spoluzodpovednosť za životy a zdravie ľudí a pracovať v súčasných pracovných podmienkach. Ku kroku, ktorý viedol k zmene názvu zdravotnícky asistent na praktické sestry mali byť prizvaní aj kompetentní – zastupujúci dané povolania. Žiaľ, to sa nestalo a tak došlo k ďalšej turbulencii na poli zdravotníckych povolaní,“ konštatoval.

Protestovali proti pomenovaniu „praktická sestra“

Viceprezident pripomenul, že proti zmene názvu odboru zdravotnícky asistent na praktickú sestru sa ohradila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, ktorá asistentov združuje. Proti termínu „praktická sestra“ protestovala aj hlavná odborníčka ministerstva pre ošetrovateľstvo Helena Gondárová-Vyhničková.

Povolanie zdravotnícky asistent, ktoré má 4-ročnú odbornú prípravu, má zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť v rámci svojich kompetencií v odbore zdravotnícky asistent.

„Prax ukazuje, že uvedené povolanie do praxe nie je aplikované tak, ako sa predpokladalo, ako odporúča Európska federácia sestier v štvorstupňovej kaskáde ošetrovania: zdravotnícky asistent, registrovaná sestra, sestra špecialistka a sestra s pokročilou praxou. Európska federácia sestier vydáva odporúčania na základe praxe založenej na dôkazoch. To je jedným z atribútov poskytovania kvalitnej a bezpečnej ošetrovateľskej starostlivosti,“ konštatoval Moškurjak.

Význam povolania v zahraničí

Ako pokračoval, praktická sestra je pojem, ktorý v zahraničí znamená, že ide o praktika uplatňujúceho sa v ambulantných, akútnych organizáciách a organizáciách dlhodobej starostlivosti v primárnej a špecializovanej oblasti.

„Praktická sestra posudzuje, diagnostikuje, ošetruje a manažuje akútne a chronické ochorenia. Propaguje zdravý životný štýl a prevenciu ochorení. Objednáva, riadi, dohliada a interpretuje diagnostické a laboratórne testy, predpisuje farmakologické prípravky a nefarmakologickú liečbu, edukuje pacientov/klientov a poskytuje poradenské služby,“ priblížil.

V Českej republike už majú skúsenosti so zmenou zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru pri modeli vzdelávania 4 + 1.

„Výsledky hovoria, že nepomohlo ani premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. U nás ukáže len čas, čo prinesie aktuálna zmena, vyšší záujem o povolanie, príliv novej sily, či len ďalšie žabomyšie vojny medzi tými, ktorí majú tvoriť jeden celok – jeden tím,“ uzavrel viceprezident.