Pozastavenie účasti SaS v koalícii je naplnením sľubu, kríza sa podľa Mesežnikova zmenila na trápnu šou

Pozastavenie účasti strany Sloboda a Solidarita (SaS) vo vládnej koalícii je naplnením sľubu. Predseda SaS Richard Sulík len splnil to, čo naznačil pred desiatimi dňami, keď vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Vláda je na pokraji kolapsu

Situácia v koalícii sa podľa neho zmenila „na nedôstojnú a trápnu šou“. Niektorí o tom hovoria ako o divadle, no podľa Mesežnikovova to divadlo nie je, keďže divadlo považuje za vysoké umenie.

„Jediný dôvod, prečo k tomuto došlo je to, že predseda vlády stratil dôveru dvoch koaličných strán. To, čo sa udialo potom, bola jeho snaha predísť porážke,“ povedal s tým, že to vyústilo do rozpadu politickej zložky výkonnej moci. Vláda je podľa neho na pokraji personálneho kolapsu.

Niektorí ministri majú tri rezorty

Poukázal na to, že niektorí ministri majú momentálne na starosti aj tri rezorty. Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) zároveň vedie aj rezorty školstva a zdravotníctva, minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) je dočasne poverený vedením ministerstiev práce a hospodárstva.

Politológ tvrdí, že kľúčovú úlohu bude mať teraz ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Ak pristúpi na trojkoalíciu bez SaS, môže sa stať, že viacerí poslanci opustia poslanecký klub a ten tak zanikne.

Remišová môže vrátiť do hry štvorkoalíciu

Poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a polovica poslancov Za ľudí by nemuseli podľa politológa stačiť na väčšinu v Národnej rade SR (NR SR). „Remišová môže vrátiť do hry štvorkoalíciu odmietnutím trojkoalície,“ podotkol.

Sulík vo štvrtok oznámil, že SaS pozastavuje účasť v koalícii dovtedy, kým premiér nepodá demisiu. „Keď hovorím, že prerušujeme členstvo v koalícii, tak to znamená, že nebudeme chodiť na koaličnú radu, v parlamente budeme hlasovať len podľa nášho vedomia a svedomia a budeme mať vlastné poslanecké alebo pozmeňujúce návrhy,“ vysvetlil šéf liberálov. Zopakoval, že v strane sú proti predčasným voľbám.