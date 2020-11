Pozemky v priemyselnej zóne Voderady sa nedarí predať, ministerstvo žiada zmenu uznesenia vlády

Štátu sa nedarí predať voľné pozemky v priemyselnej zóne Voderady. Ministerstvo hospodárstva SR preto podľa materiálu predloženého na medzirezortné pripomienkové konanie žiada zmeniť uznesenie vlády.

Návratná finančná výpomoc

To sa týka poskytnutia návratnej finančnej výpomoci v sume približne 11 mil. eur zo štátnych finančných aktív na výkup pozemkov na zabezpečenie projektu Samsung pre MH Invest II. Podmienkou bolo vrátenie časti návratnej finančnej výpomoci vo výške 8,3 mil. eur do konca budúceho roka a zvyšnej časti na úrovni takmer 2,72 mil. eur. do konca tohto roka.

V súvislosti s kúpou pozemkov v katastrálnom území Voderady za účelom vybudovania priemyselnej zóny bola medzi spoločnosťou MH Invest a ministerstvami hospodárstva a financií uzatvorená ešte v roku 2007 zmluva o návratnej finančnej výpomoci pre MH Invest, podľa ktorej je povinná vrátiť časť dlžnej sumy vo výške takmer 2,72 mil. eur do konca tohto roka.

Žiadosť o odklad vrátenia dlžnej sumy

Medzitým prešli práva, povinnosti a záväzky MH Invest súvisiace s výstavbou závodu a budovaním externej infraštruktúry závodu Samsung Voderady a priemyselnej zóny Voderady na MH Invest II.

Možnosť vrátenia finančných prostriedkov závisí podľa zverejneného materiálu od predaja voľných pozemkov v priemyselnej zóne Voderady vo vlastníctve MH Invest II., ktoré boli ponúkané v rokoch 2019 – 2020 ako celok na odkúpenie potenciálnym investorom. „Vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa neprejavil žiadny nový investor záujem o predmetné pozemky, spoločnosť MH Invest II požiadala o odklad termínu vrátenia zvyšnej časti dlžnej sumy o dva kalendárne roky, teda do 31. decembra 2022,“ uvádza sa v materiáli.