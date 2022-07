Požiar v Českom Švýcarsku vyčíňa už piaty deň, prielom by mohli priniesť špeciálne lietadlá z Talianska (foto+video)

Lesný požiar v Národnom parku České Švýcarsko vyčíňa už piaty deň a hasičom sa ho stále nepodarilo uhasiť. Oheň už zničil viac ako 1 600 hektárov lesa. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Objavovali sa nové ohniská

S masívnym požiarom hasiči bojujú aj vo štvrtok. Cez noc sa však plamene nerozšírili.

„Hasičom sa darí držať požiar na ploche päť krát dva kilometre. V stredu s pomocou lesnej ťažobnej techniky vytvorili bezpečnostný priesek na Českej ceste. Hasiči sa sústredili na ochranu evakuovaných obcí, obce Janov a Hřensko,“ informovali jednotky vo štvrtok krátko pred pol štvrtou ráno.

„V noci sa v niektorých oblastiach robilo dohasovanie, pretože sa tam objavovali nové ohniská,“ priblížil v relácii Snídaně s Novou starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Na mieste zasahuje približne 500 hasičov. Pomáhajú aj vrtuľníky z Poľska a Slovenska.

Jazero Milada pre verejnosť zatvorili

Vo štvrtok by mali do akcie nasadiť špeciálne lietadlá Canadair s veľkokapacitnými nádržami z Talianska, ktoré by mohli podľa ministra vnútra Víta Rakušana priniesť zásadný pozitívny prielom.

Talianski piloti, ktorí do Česka dorazili v stredu popoludní, večer vyrazili na prieskum terénu. Ich úlohou bude ošetrovať neprístupné plochy, na ktorých už nehorí, ale kde by mohlo vzniknúť nové ohnisko. Vodu budú čerpať z jazera Milada, ktoré tak pre verejnosť uzavrú.

Chcú zakázať vstup do parku

„Od nedeľného rána horia v okolí obce Hřensko lesné porasty, požiar sa postupne rozšíril na rozlohu stoviek hektárov. Do hasenia bolo postupne zapojených asi 600 hasičov, päť vrtuľníkov a ďalšia technika. Oblasť Hřenska a Vysokej Lípy je uzavretá, správa parku žiada návštevníkov, aby do národného parku nechodili,“ zhrnul pre Novu hovorca Správy NP České Švýcarsko Tomáš Salov. Dodal pritom, že areál Pravčickej brány s objektom Sokolieho hniezda nebol požiarom zásadným spôsobom poškodený.

Správa NP České Švýcarsko požiadala ministerstvo životného prostredia o vydanie opatrenia, ktorým sa zakáže vstup do lesa na území parku, a to vrátane značených turistických ciest. Predbežne by mal platiť na 14 dní.