Požiar v košickom byte si vyžiadal jednu obeť, muž s deťmi stihli ujsť

BRATISLAVA/KOŠICE 26. apríla (WebNoviny.sk) – Jednu obeť si vyžiadal utorkový požiar v byte na Hemerkovej ulici v Košiciach.

Policajti, ktorí dorazili na miesto, otvorili zabuchnuté dvere násilím, dnu sa im však nepodarilo dostať pre hustý dym a oheň. Dostali sa tam až hasiči, ktorí požiar uhasili a v byte našli mŕtvu 64-ročnú ženu.

V čase požiaru bol v byte aj 40-ročný muž a dve deti (10,17), ktorí stihli ujsť. Záchranári ich previezli na vyšetrenie do nemocnice. Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, 40-ročný muž sa so susedom pokúšali oheň uhasiť, no neúspešne.

Záchranári na mieste ošetrili aj policajtov, ktorí sa nadýchali dymu. Polícia prípad rieši ako všeobecné ohrozenie. Príčinu požiaru vyšetrujú.