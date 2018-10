Poznajú slovenskí spotrebitelia svoje práva? Odpovede priniesol nový prieskum

BRATISLAVA 8. októbra 2018 (WBN/PR) – Ekológia je v súčasnosti trendovou témou. Veľa sa o nej píše, veľa sa o nej hovorí, osveta sa šíri zo všetkých strán. Ako to však vyzerá v praxi? Začína a končí téma ekológie na stránkach časopisov a sociálnych sietí alebo sa správame naozaj zodpovedne? Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila nezisková spoločnosť ELTMA, organizácia zodpovednosti výrobcov, na vzorke 1 075 respondentov, triedi odpad aktívne 74 % Slovákov. Prekvapivo zaostávajú mladí.

O ekológiu sa zaujíma takmer 83 % opýtaných a 16,2 % aspoň občas. Pozoruhodné je, že nadpriemerne sa o ekológiu zaujímajú najmä starší ľudia vo veku 46 – 60 rokov, a to až 94,1 % z nich. Táto generácia zároveň najviac triedi odpad, v prieskume to tvrdí až 93,4 % opýtaných. Zo Slovákov vo veku 18 – 30 rokov triedi odpad takmer 68,3 %. Vieme však nakladať s každým druhom odpadu?

Separácia sa totiž netýka iba plastov, papiera a skla. Správne nakladanie je potrebné aj pri špecifických druhoch odpadu. Takým sú napríklad ojazdené pneumatiky, ktoré už svojmu účelu doslúžili. Prieskum sa zameral aj na túto problematiku, ktorá je hlavnou činnosťou OZV Eltma.

Medzi opýtanými bolo takmer 63 % motoristov, 17 % Slovákov využíva prepravu autom ako spolujazdec, iný spôsob využíva približne 17 % Slovákov. Pomer šoférov bol 83,4 % mužov a 48 % žien. ELTMA sa zaujímala, čo by motoristi urobili v prípade defektu na vozidle. Každý tretí, čo je takmer 36 %, by sa obrátil na pneuservis a necelá štvrtina (23,5 %) by situáciu s defektom riešila sama. Zaujímavosťou je, že takmer 41 % slovenských šoférov by sa so žiadosťou o pomoc obrátilo na rodinu a známych. A čo s ojazdenou pneumatikou?

Najviac, takmer 62 % opýtaných Slovákov by sa podľa prieskumu obrátilo na profesionálov v predajni či servise, tretina by ojazdenú pneumatiku odniesla do zberného dvora, minimum (7,1%) by ich ešte odložilo do garáže a len niekoľko (0,6%) vyhodilo do smetí. Je to dobrý trend zvlášt v době, kdy obce řeší zda budou sbírat pneumatiky ačkoli to není komunální odpad. Ide o pozitívny trend, a to zvláš v dobe, kedy si obce kladú otázku, či budú pneumatiky zbierať, aj keď nejde o komunálny odpad.

Necelých 50 % opýtaných pritom len zhruba tuší, že existuje Zákon o odpadoch, ktorý zaväzuje výrobcov a predajcov pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber. Traja z desiatich o ňom nevedia vôbec nič. Podľa prieskumu sú o zákone najviac informovaní muži vo veku 46 – 60 rokov. Svoj zákonný nárok pozná väčšina ľudí, takmer 54 %, ale 46,3 % o ňom netuší vôbec.

Je zrejmé, že osvetová kampaň združenia ELTMA má v tomto smere zmysel. Ako ukazuje prieskum, veľké množstvo ľudí o svojom práve stále netuší. Povinnosť spätného zbäru uvádza priamo Zákon o odpadoch č. 79/2015. Výrobca pneumatík musí zabezpečiť ich bezplatný spätný zber prostredníctvom distribútora minimálne v každom okrese Slovenskej republiky. Podľa neziskovej spoločnosti ELTMA je najjednoduchšie obrátiť sa priamo na distribútora. Tým sa rozumie ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík. V nich má občan právo ponechať ojazdenú pneumatiku zadarmo, a to aj v prípade, že nenakúpi ďalší tovar alebo službu. Likvidácia pneumatiky je totiž už započítaná v cene pneumatiky. Radim Filák z OZV ELTMA dopĺňa: „V prípade, že distribútor odmietne spätný zber, odporúčame občanom alebo samospráve obrátiť sa na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.“

