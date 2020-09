Poznáme víťaza jazzovej Ceny verejnosti ESPRIT: Kto získa hlavnú cenu poroty sa dozvieme na slávnostnom odovzdávaní cien 30. septembra v Divadle Aréna

Je rozhodnuté o víťazovi Ceny verejnosti Esprit za najlepší slovenský jazzový album vydaný v roku 2019! Na základe internetového hlasovania na portáli jazz.sk sa ním stala nahrávka „Bright Future“ od saxofonistu Nikolu Bankova. Preberie si ju počas slávnostného večera udeľovania cien Esprit dňa 30. septembra 2020 v Divadle Aréna v Bratislave, kde sa dozvieme aj meno víťaza Hlavnej ceny odbornej poroty Esprit. Live stream video z ceremónie a trojkoncertu budete môcť sledovať priamo na jazz.sk.

Saxofonista Nikola Bankov na svojom debutovom albume Bright Future prináša originálne autorské kompozície, ktoré postupne zbieral od svojich šestnástich rokov. Ide o fúziu súčasného jazzu s elektronikou a efektami, čo vytvára čerstvý a moderný zvuk. Okrem dánskych spoluhráčov na albume nahrával aj svetoznámy hosť – tenor saxofonista Seamus Blake.

Album absolútneho víťaza Hlavnej ceny Esprit vyberá odborná porota, za Cenu verejnosti hlasovali fanúšikovia jazzu. Podľa návštevníkov portálu jazz.sk je najlepším albumom vydaným v roku 2019 nahrávka „Bright Future“ od zoskupenia saxofonistu Nikolu Bankova a to s 24% z celkového počtu hlasov. Po nej sa na druhom mieste umiestnil album „Don´t Worry „Bihary““ od kapely Miloš Biháry Jazz Funk Brothers Orchestra s 23% a na treťom mieste Ľuboš Šrámek and his nanoSymphonic Artsamble s albumom „Perforomances…“ s 18% z celkového počtu hlasov.

Nikola Bankov má už svoje ocenenie isté, meno absolútneho víťaza Hlavnej ceny odbornej poroty Esprit však zaznie až priamo počas slávnostného večera s odovzdávaním cien Esprit. Ten sa uskutoční 30. septembra 2020. Počas neho zažijú diváci bratislavského Divadla Aréna široký záber jazzového žánru vďaka koncertu troch z nominovaných zoskupení:

Nikola Bankov Band

Five Gentlemen & Miloš Stančík

Ľuboš Šrámek & his Nanosymphony

Priamy prenos zo slávnostného večera bude vysielaný v rádiu Devín. Live stream video budete môcť sledovať priamo na jazz.sk.

Generálnym partnerom podujatia je softvérová spoločnosť Espirit s r.o. Hlavni partneri podujatia sú UniCredit, FPU, Crowdberry. Sošky ocenení pre Cenu verejnosti a Cenu odbornej poroty v tvare kontrabasu vytvoril významný slovenský akademický sochár Juraj Čutek.

Slávnostná ceremónia Esprit je registrovanou udalosťou participujúcou na oslavách International Jazz Day (UNESCO), ktorá združuje jazzových nadšencov z celého sveta. Cieľom tohto podujatia je spoločne osláviť slobodu a kreativitu formou jazzových podujatí konaných v jeden deň po celom svete.

