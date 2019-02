Poznáme víťazku najlepšej diplomovej práce za rok 2017/2018

BRATISLAVA 6. februára 2019 (WBN/PR) – V utorok 5. februára 2019 sa Stavebná fakulta STU v Bratislave stala hostiteľom najlepších diplomových prác fakúlt technických univerzít na Slovensku.

Do 8. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2017/2018 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Po fakultných kolách do súťaže postúpilo 13 študentov technických fakúlt, z ktorých odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce. Porota hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Ján Tomko.

„Vychovávame si kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov,“ konštatoval prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny. „Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení pre prax svojej profesie,“ doplnil Vladimír Benko.

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie študentov technických univerzít. V budúcnosti by sme preto ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj strojárskych fakúlt,“ hovorí prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž zabezpečuje po organizačnej stránke.

Inžiniersku cenu 2018 za najlepšiu diplomovú prácu získala študentka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Ing. Lucia Pazerová. Vo svojej práci sa zaoberala obnovou historickej vily v kúpeľoch Ružbachy. „Kúpele navštevujem často a bola to pre mňa výzva. Prekvapil ma konštrukčný systém budovy. Hrázdené stavby sú na Slovensku raritou a aj počas štúdia sme sa im venovali len veľmi okrajovo. Bola to pre mňa výzva, pustiť sa do niečoho takého, keďže aj literatúry zaoberajúcej sa touto problematikou je na Slovensku pomenej. Úplným prekvapením bolo zistenie, že výplňovým materiálom tejto konštrukcie nie je ani tehla či kameň, ako bolo zvykom, ale drevené trámy.“

Ďalší traja víťazi získali čestné uznanie bez udania poradia:

Jozef Vajdiar zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za prácu Rímskokatolícky kostol – monolitická železobetónová nosná konštrukcia

Marek Kováč zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline za prácu Most za diaľnici D1 nad Klčovským potokom

Lukáš Ferko zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za prácu Návrh vodovodu a kanalizácie bytového domu s polyfunkciou v BIM

Ocenení si prevzali zaujímavú finančnú odmenu a vecné dary. Slávnostné ocenenie bolo spojené aj prehliadkou všetkých prihlásených diplomových prác.

Odbornú porotu tvorili odborníci zo zriaďovateľských organizácií (Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia)

Ing. Tomko Ján – predseda

Ing. Cmarková Edita

Ing. Vyskoč Anton

Ing. Hanzel Vladimír

Ing. Vránsky Vladimír