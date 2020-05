Pozrite si, kedy by sa mohli otvoriť hranice medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom

Hranice medzi Českou republikou, Slovenskom a Rakúskom by sa mohli opäť otvoriť 8. alebo 15. júna. Oznámil to v stredu český premiér Andrej Babiš. O tom, kedy sa otvoria hranice s Nemeckom, Česko podľa premiéra zatiaľ nerokuje.

Vyzerá to tam totiž epidemiologicky inak. Bavorsko, ktoré s Českom priamo susedí, má až niekoľkonásobne viac nakazených. Rakúsko plánuje otvoriť hranice s Nemeckom 15. júna.

Podľa Babiša by ale bolo ideálne, keby Česi cez prázdniny nikam necestovali. „Chceme, aby Česi zostali cez prázdniny doma a minuli tu svoje peniaze,“ povedal premiér. To by malo pomôcť naštartovať miestnu ekonomiku.

Česko uzavrelo hranice so všetkými krajinami 16. marca. Opäť ich otvorilo 27. apríla. Česi tak môžu vycestovať za hranice, na ceste späť ale musia predložiť negatívny test na COVID-19.

Ten nesmie byť starší ako štyri dni. Bez neho musia ísť do 14-dňovej karantény. Hoci Česi vycestovať môžu, obmedzujú ich podmienky v okolitých krajinách, uvádza portál Novinky.cz.