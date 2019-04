Pozývame médiá: Súd pustí nahrávky, ktoré ukážu, že František Oravec bol súčasťou prípravy zločinu

KOŠICE 5. apríla (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Esin Group a.s. pozýva všetky médiá, aby prišli v pondelok 8. apríla o 12.30 na Košický súd do miestnosti číslo 127. Súd, ktorý rieši podozrenie z násilného trestného činu, ktorý mal spáchať obvinený Marcel Horváth tentoraz umožní prehratie zaistených zvukových a obrazových dokumentov. Tie podľa Esin Group a.s. potvrdia, že súčasťou príprav na násilné trestné činy, ktoré boli pripravované voči spoločníkom a zamestnancom Esin Group, a.s. bol aj bratranec Marcela Horvátha a líder Iniciatívy poľnohospodárov František Oravec. Okrem dokumentov, ktoré sa na súde majú zverejniť to podľa Esin Group potvrdzuje aj výpoveď kľúčového svedka Mariána S. Esin vedie s Oravcom dlhoročný spor o pozemky.

„Veríme, že sa konečne podarí preukázať, kto v skutočnosti František Oravec je. Podľa nás je to pozemkový špekulant a vydierač, ktorý zneužíva svoje kontakty a znalosti na to, aby vydieral a zastrašoval normálne hospodáriace firmy – vrátane našej spoločnosti na východnom Slovensku“, uviedla dnes firma Esin Group vo svojom stanovisku.

Firma zároveň potvrdila, že ona bola iniciátorom vzniku Iniciatívy slušných poľnohospodárov a ona založila pre túto iniciatívu aj rovnomenný facebookový profil a internetovú stránku. „Máme veľa ohlasov od množstva poľnohospodárov, ktorí potvrdili metódy a praktiky pána Oravca. Slušní ľudia veľmi dobre vedia, čo je on zač“, uvádza stanovisko firmy Esin Group a.s, ktorá tiež tvrdí, že médiá si obľúbili Františka Oravca ako domnelého lídra slušných poľnohospodárov a uverili mu všetko, čo kedy tvrdil a tvrdí.

Marcel Horváth bol zadržaný políciou v roku 2017 pri pokuse o nelegálny nákup výbušnín. Pri následnej domovej prehliadke u neho polícia objavila nelegálne držané zbrane, fotografie majiteľov Esin Group a niektorých jej zamestnancov, fotografie áut, bytov, domov a chát, satelitné snímky, poštové schránky a presné GPS súradnice ich adries.

Polícia vtedy zadržala aj seriál fotografií za obdobie dvoch mesiacov dozadu, kde bol fotený dom matky pani Csupkovej, pričom na tento dom už 30.novembra 2016 neznámy páchateľ hodil zápalné fľaše. Na fotografiách boli aj iné domy a objekty roiny pani Csupkovej, ktorej samej pritom 14.februára 2017 zhorelo auto v obci Ždaňa a 27.marca 2017 zhorelo tiež odfotené auto jej druha pred jeho apartmánom vo Veľkej Lomnici. Aj adresa tohto apartmánu aj toto auto sa pritom nachádzalo v zadržanom „fotoarchíve“ obvineného Marcela Horvátha.

„František Oravec našu firmu systematicky a dlhodobo vydiera a ničí. Vedieme s ním mnoho sporov, ale potom, ako sa ukázalo, že neváha siahnuť ani ku násilným riešeniam sme sa rozhodli, že celú vec budeme medializovať a budeme sa aktívne brániť“, uviedla na záver firma Esin Group a.s..

