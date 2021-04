Práce na najväčšom bludisku v strednej Európe sú za polovicou, otvoriť ho chcú o rok

V Starej Ľubovni pokračujú tretí rok práce spojené s budovaním najväčšieho bludiska svojho druhu v strednej Európe. Otvoriť pre verejnosť by ho chceli o rok v máji spolu s novou mestskou záhradou.

V areáli v blízkosti rieky Jakubianka sa za uplynulé obdobie podarilo zrealizovať asi polovicu z plánovaných prác. Zasadené stromčeky v rámci živého plota, ktorý vytvára základ labyrintu, už dosahujú jeden meter.

Ako ďalej pre agentúru SITA povedal Jozef Romaňák, ktorý stojí za myšlienkou projektu, do roka by mali dorásť do výšky minimálne 1,8 metra.

Bludisko s mestskou záhradou

Zámer bludiska s mestskou záhradou schválili mestskí poslanci vo februári 2019. Mesto na tento účel prenajalo miestnej spoločnosti JVR Enterprise, s.r.o., nehnuteľnosti vo výmere približne 11-tisíc metrov štvorcových na 15 rokov s nájomným vo výške jedno euro.

Samotné bludisko bude pokrývať viac ako 6 400 metrov štvorcových, rozdelené bude na deväť častí. Jeho súčasťou bude príbeh o Čertovej skale, ktorá súvisí s mestom a jeho históriou.

Výsadba stromčekov a úprava terénu

Počas uplynulých dvoch rokov v areáli vysadili spomínané stromčeky a upravili terén, na ktorom sa bude nachádzať mestská záhrada. V zime pripravovali ďalšie návrhy areálu a sochy, ktoré budú jeho súčasťou.

„Je pred nami ešte veľa práce. Potrebujeme vytvoriť sochy. Budeme pripravovať aj záhradu, vysadíme stromy, spravíme chodníky, postavíme aj potrebné budovy,“ informoval konateľ spoločnosti Romaňák, ktorého pri zámere inšpiroval ľadový labyrint v Zakopanom.

Vyzbierané peniaze

O areál bludiska a záhrady sa bude starať spomínaná spoločnosť. Romaňák avizoval, že kým vstup do záhrady bude bezplatný, návšteva bludiska už bude spoplatnená.

Práve z takto vyzbieraných peňazí chcú financovať prevádzku záhrady, ktorá bude podľa Romaňáka pomerne nákladná. V areáli by sa mala nachádzať aj minimálne päť metrov vysoká rozhľadňa a pódium určené na kultúrne podujatia.

Jeho súčasťou bude aj rozľahlá lúka na ploche zhruba 1 200 metrov štvorcových, ktorú budú môcť návštevníci využívať na piknik, volejbal a podobne.