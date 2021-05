Práce na novom COVID automate finišujú, Slovensko sa ním bude riadiť počas tretej vlny pandémie

Práce na novom COVID Automatu finalizujú. Ako po stredajšom rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, mal by platiť čo najskôr a Slovensko by sa ním malo riadiť aj počas prípadnej tretej vlny.

„Vyzerá to, že sa dohodneme na všetkých bodoch. Budeme informovať, keď to bude finálne. Speje to dobrou cestou,“ uviedol Sulík.

Zároveň zdôraznil, že v nasledujúcom období bude nesmierna dôležitá kontrola hraníc. Je podľa neho nutné zriadiť na hraničných priechodoch MOMky a zároveň sfunkčniť ekaranténu.