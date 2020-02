Pracovná doba v U. S. Steel Košice zostáva skrátená a rokovania o novej kolektívnej zmluve pokračujú

Predstavitelia U. S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa dohodli na skrátení pracovnej doby na mesiac marec za rovnakých podmienok ako to bolo vo februári. Agentúru SITA o tom informoval predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.

Náhrada mzdy

„Aj v marci pôjdeme v takom režime o neprideľovaní práce ako sme sa so zamestnávateľom dohodli na mesiac február,“ uviedol Varga.

Znamená to, že v mesiaci marec nebude pridelená práca na jednu pracovnú zmenu u tých, ktorí majú dvanásťhodinový pracovný čas a na dve pracovné zmeny u zamestnancov vykonávajúcich prácu na pracovných zmenách kratších ako desať hodín.

Deň neprítomnosti v práci bude kompenzovaný náhradou mzdy v sume 60 percent priemerného zárobku zamestnanca ako to bolo doteraz.

Odborári so zamestnávateľom naďalej pokračujú v rokovaniach o novej kolektívnej zmluve. „V rokovaniach pokračujeme, stretávame sa jedenkrát do týždňa a argumentujeme jednotlivé články tak, ako to býva v procese vyjednávania,“ uviedol Varga.

Pracujú iba štyri dni v týždni

Ako ďalej dodal, je ťažké odhadnúť koľko ešte vyjednávanie potrvá, ale urobia všetko preto, aby sa to stihlo do 31. marca, keď končí platnosť súčasne platnej kolektívnej zmluvy.

Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 60 percent mzdy. Potom pre situáciu na trhu s oceľou skrátený pracovný týždeň pokračoval až do 31. augusta, následne od novembra až do februára.

V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.