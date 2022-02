Pracovník Filozofického ústavu SAV získal významnú cenu, porota jeho knihu vyhodnotila ako najlepšiu

Jon Stewart z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) uspel so svojim dielom v 46. ročníku medzinárodnej súťaže Asociácie amerických vydavateľov PROSE Award. Hovorkyňa SAV Katarína Gáliková podotkla, že toto významné ocenenie získal prvýkrát pracovník niektorej z organizácií SAV.

Porota zložená z 24 odborníkov v tomto ročníku posudzovala viac ako 560 príspevkov a vybrala 106 finalistov, z ktorých určila 39 víťazov jednotlivých kategórií. Tí sa môžu uchádzať aj o ďalšiu úroveň ocenenia PROSE – Award for Excellence.

Štúdia o vplyve nemeckého filozofa

Ocenená publikácia Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution, ktorá vyšla vo vydavateľstve Cambridge University Press, je panoramatickou štúdiou o hlbokom vplyve nemeckého filozofa Georga W. F. Hegela na devätnáste storočie.

„S pokorou považujem toto ocenenie za cenné uznanie môjho výskumu, ale musím sa oň podeliť so všetkými, ktorí mi láskavo pomáhali a podporovali ma na úrovni vedenia SAV a môjho ústavu. Bez nich by moja kniha nikdy nevznikla,“ skonštatoval ocenený americký filozof a historik filozofie Jon Stewart.

Autor sa špecializuje na kontinentálnu filozofiu

Laureát od roku 2018 pôsobí ako vedecký pracovník na Filozofickom ústave SAV. Štúdium ukončil na Kalifornskej univerzite, následne pôsobil na viacerých vedeckých pracoviskách, medzi inými aj na Katolíckej univerzite v Leuvene, na Humboldtovej univerzite v Berlíne alebo v Radcliffe Institute for Advanced Study na Harvardovej univerzite.

Špecializuje sa na kontinentálnu filozofiu 19. storočia s dôrazom na myšlienky Sørena Kierkegaarda a Hegela. Jeho práca je široko interdisciplinárna, dotýka sa aj religionistiky, literatúry, histórie a škandinávskych štúdií. Do jeho filozofického korpusu patria výskumné monografie, preklady a editorské práce. Je tiež známy ako riešiteľ veľkých výskumných projektov.