Pracovný trh sa pre koronavírus nezastavil, firmy hľadajú tisíce nových zamestnancov

Viac ako 32-tisíc pracovných ponúk uverejnili zamestnávatelia na portáli Profesia.sk za prvé dva mesiace tohto roka. Ako uvádza spoločnosť Profesia v tlačovej správe, súčasný počet ponúk sa dá prirovnať k číslam z novembra minulého roka. Počty pracovných inzerátov sa od konca jesene stabilizovali.

Výnimkou bol vlaňajší december, keď najväčší portál na Slovensku evidoval zhruba 12-tisíc ponúk. „Posledný mesiac v roku je však každoročne typický nižšou frekvenciou uverejňovania nových pracovných príležitostí. Pre porovnanie, december 2019 priniesol zhruba 14 400 inzerátov,“ upozorňuje spoločnosť.

Gastro a hotelierstvo stagnuje

Od začiatku pandémie koronavírusu bola na pracovnom trhu najlepšia situácia v septembri. Trh práce vtedy neobmedzovali prísne opatrenia a Profesia evidovala 18 600 ponúk. V tomto období zamestnávatelia hľadali nových ľudí aj do služieb či cestovného ruchu.

„Keď porovnáme počet ponúk za január a február s rovnakým obdobím v roku 2020, keď ešte koronavírus nebol oficiálne na Slovensku, počet ponúk klesol zhruba o 12 500. To predstavuje prepad o 28 percent,“ konštatuje sa v tlačovej správe. Rok 2021 sa v počtoch ponúk za týždeň dostal nad hranicu 4-tisíc.

Zatiaľ posledný deviaty kalendárny týždeň zaznamenala Profesia 4 111 nových pracovných ponúk. V sektoroch, ktoré opatrenia výrazne obmedzili, v súčasnosti pracovné ponuky takmer nevidno. Napríklad v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve uverejnili firmy od 22. do 28. februára tohto roka iba 60 inzerátov. Naopak, vo výrobe išlo o 712 a v informačných technológiách o 669 inzerátov.

Zmenila sa štruktúra ponúk

Koronakríza výrazne zmenila štruktúru pracovných ponúk. Na trhu práce enormne rastie dopyt po IT odborníkoch. Informačné technológie sú tak v roku 2021 stále odvetvím s najvyšším počtom ponúk. V posledných týždňoch však IT dobieha výroba. Najčastejšie ide o ponuky práce pre operátorov výroby, robotníkov či montážnikov.

Zamestnávatelia, ktorí aktuálne hľadajú nových ľudí, sa čoraz viac zameriavajú na uchádzačov s niekoľkoročnou praxou. Počas januára a februára tohto roka iba 28 percent ponúk nepožadovalo prax. V tomto prípade platí, že s vyšším požadovaným vzdelaním rastú aj požiadavky na skúsenosti.

Pre ľudí so základným vzdelaním nepožaduje prax približne 48 percent inzerovaných pracovných ponúk. Pri ponukách s vyžadovanou maturitou je to 24 percent a pri voľných pracovných pozíciách pre vysokoškolsky vzdelaných je to dokonca aktuálne iba 15 percent.