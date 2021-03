Prácu z domu komplikujú zamestnancom počítačové siete, pandémia však urýchlila digitálne inovácie

Počítačová sieť štvrtiny slovenských firiem neumožňuje zamestnancom plnohodnotnú prácu na diaľku.

Ako ďalej ukázal prieskum spoločnosti Cisco, na ktorom sa zúčastnilo 900 manažérov a IT špecialistov slovenských a českých spoločností, firemné bezdrôtové siete na Slovensku a v Česku sú pomerne moderné, takmer 20 percent firiem už využíva najpokročilejšie Wi-Fi 6. generácie a 77 percent inovovalo svoju Wi-Fi sieť počas posledných troch rokov.

Najmenšie firmy sú najinovatívnejšie

V rámci protipandemických opatrení množstvo spoločností urýchlilo projekty digitálnej transformácie a inovovalo svoju IT infraštruktúru.

V prieskume sa tak vyjadrila viac ako polovica opýtaných. V rámci inovácií 37 percent podnikov zaviedlo alebo rozšírilo využitie VPN prístupu do firemnej siete a viac ako štvrtina zaviedla nástroje na spoluprácu používateľov ako napríklad skupinové chaty, či videohovory.

Moderný spôsob práce na diaľku, ktorý umožňuje pracovať z domova na firemnej Wi-Fi sieti, zavádzali najmä najmenšie a najväčšie firmy. Pri tých tiež prieskum ukázal, že sú, čo sa týka IT infraštruktúry, najinovatívnejšie.

Nezabezpečená Wi-fi je problém

Prieskum Cisco sa zameral aj na otázku kybernetickej bezpečnosti. Ukázal, že firmy, ktoré nemajú vôbec žiadne zabezpečenie Wi-Fi, riešia bezpečnostné problémy omnoho častejšie ako ostatní. Takmer 30 percent z nich uviedlo, že sa s týmito problémami pasujú často.

Medzi respondentmi so zabezpečenou sieťou to deklaruje len 6 percent. „Nevhodné alebo chýbajúce zabezpečenie Wi-Fi je ako keď necháte kľúčiky od auta v zapaľovaní a idete na nákup. Nikto si to nedovolí, pretože je pravdepodobné, že by o vozidlo prišiel. Pri firemných dátach a systémoch však táto opatrnosť často chýba,“ upozornil technický riaditeľ Cisco Pavel Křižanovský.