Pradiareň 1900 je prvou rekonštruovanou budovou na Slovensku s výnimočným certifikátom BREEAM Outstanding

Budova revitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 získala certifikát BREEAM na úrovni Outstanding, čo je najvyššie hodnotenie kvality a výkonu budov z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu. Zástupcom spoločností YIT Slovakia a investičnej skupiny RSJ certifikát odovzdal zástupca certifikačnej entity BRE-Building Research Establishment James Fisher.

Historická budova, ktorá predstavuje vrchol priemyselnej architektúry 20. storočia, pôvodne slúžila ako pradiareň v rámci areálu Bratislavskej cvernovej továrne. Budova bola plne dokončená v roku 1920 a krátko nato sa stala najväčším priemyselným výrobným objektom v Bratislave. V roku 2007 bola budova zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Od roku 2018 bola Pradiareň 1900 rekonštruovaná podľa kritérií systému BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Ide o jednu z najrozšírenejších metód používaných na hodnotenie kvality a udržateľnosti budovy, ktorá posudzuje vplyv budovy na životné prostredie, na kvalitu prostredia vo vnútri a kvalitu služieb správcu nehnuteľnosti pre nájomníkov. Vznikla v roku 1990 a je vyvíjaná britskou organizáciou BRE (British Research Establishment). Táto certifikačná autorita dokonca berie do úvahy aj špecifické podmienky lokality a mikrolokality, v ktorej sa tá-ktorá budova nachádza. Dosiahnuť skóre pre úroveň „Outstanding“ je mimoriadne náročné a budova často musí mať prvky, ktoré sú pre developera ekonomicky rentabilné až v dlhodobom horizonte alebo nie sú rentabilné vôbec.

„Objekt Pradiarne 1900 bol obnovený podľa princípov trvalej udržateľnosti. Projekt a výstavba prešli tvrdými kritériami medzinárodného certifikačného systému udržateľných stavieb BREEAM a budove bol udelený najvyšší možný stupeň certifikácie BREEAM Outstanding. Ten vydáva nezávislá tretia strana BRE Global Ltd po detailnej kontrole vo všetkých hodnotených oblastiach. Budova sa tak zaradila medzi 1% budov na svete s takýmto hodnotením a je prvou rekonštruovanou budovou s takýmto certifikátom na Slovensku. Svojím charakterom prirodzene nadväzuje na aktuálne témy v oblasti znižovania uhlíkovej stopy, cirkularity či prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií súvisiacich s aktuálnym nefinančným reportingom ESG (Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá),“ vyjadril sa Marek Kremeň, BREEAM Assessor a audítor spoločnosti EXERGY, ktorá na dodržiavanie certifikačných kritérií už počas revitalizácie Pradiarne dohliadala.

Certifikát najvyššej úrovne predstaviteľom spoločností YIT Slovakia a investičnej skupiny RSJ odovzdal priamo v budove Pradiarne 1900 zástupca certifikačnej entity BRE-Building Research James Fisher: „Príbeh tejto budovy je pozoruhodný. Výsledok náročnej pamiatkovej obnovy je výnimočný a v tomto regióne nemá obdobu. Hovorím to v súvislosti s počtom certifikovaných budov, ktoré má naša nezávislá výskumná organizácia a certifikačná schéma udržateľnosti po celom svete. Je ich vyše 568-tisíc. Všetko, čo je súčasťou našich prísnych štandardov, je postavené na najmodernejších vedeckých poznatkoch a princípoch. Spoločnosti YIT Slovakia a RSJ nastavili touto renováciou národnej kultúrnej pamiatky a odhodlaným prístupom k nej latku udržateľnosti nesmierne vysoko. Je inšpiráciou pre ďalších developerov na slovenskom trhu nielen v zelených riešeniach, ale aj optimálnych podmienkach pre ľudí, ktorí v kancelárskych priestoroch pracujú. Priemyselné dedičstvo mám nesmierne rád a so všetkou vážnosťou sa pýtam, kto by nechcel pracovať v tejto budove?“

Foto: YIT

YIT Slovakia a investičná skupina RSJ spolupracovali na konverzii a transformácii historickej štvorpodlažnej budovy bývalej Bratislavskej cvernovej továrne a priľahlej silocentrály na súčasné moderné kancelárske priestory. Nehnuteľnosť bola kompletne zrenovovaná, aby splnila požiadavky dnešných obchodných a kancelárskych prevádzok. V apríli roka 2022 spoločnosť YIT predala svoj 50 % vlastnícky podiel v tejto administratívnej budove novovzniknutému podfondu investičnej skupiny RSJ.

„Som nesmierne rád, že náš citlivý prístup k obnove historickej budovy, investície a námaha všetkých tímov boli ocenené aj hodnotením energetickej kvality a udržateľnosti budovy Pradiarne, ktorá sa stala aj novým sídlom našej spoločnosti,“ vyjadril sa Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Spoluprácu na výnimočnom projekte ocenil taktiež člen predstavenstva investičnej skupiny RSJ Lukáš Musil: „Mám veľkú radosť, že sa nám spoločne s YIT podarilo túto historickú pamiatku úspešne zrekonštruovať, dať jej tak nový život a zároveň citlivou a starostlivou obnovou dosiahnuť najvyššiu úroveň certifikátu BREEAM. V našom portfóliu, a to nielen pri výnosových nehnuteľnostiach, je pre nás stratégia ESG prioritou. Celkovo sa snažíme vyhľadávať investície s presahom a pri Pradiarni sa nám tento cieľ podarilo dosiahnuť na 100 %.“

Budova sa v rámci certifikácie BREEAM hodnotí v rámci desiatich kategórií: Management, Zdravie, Energia, Transport, Voda, Materiály, Odpad, Využitie územia a ekológia, Znečistenie a Inovácia.

Úrovne certifikátov BREEAM: Pass (30 – 45 %), Good (45 – 55 %), Very Good (55 – 70 %), Excellent (70 – 85 %), Outstanding (85 % a viac).

Na fotografii zľava: James Fisher, vedúci oddelenia strategických partnerstiev BRE Group, Marek Kremeň, člen predstavenstva SKGBC a BREEAM Assessor, spoločnosť EXERGY, Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT, Jakub Mikulášek, asset manažér RSJ. Foto: YIT

Pradiareň 1900 dokázala radikálne znížiť uhlíkovú stopu v oblasti materiálov (zabudovaného uhlíka) vďaka aplikácii cirkulárnej ekonomiky v praxi prostredníctvom zachovania pôvodného skeletu. Množstvo bodov bolo dosiahnutých aj kombináciou nielen adaptačných, ale i mitigačných opatrení. Budova poskytuje aj adaptabilitu na zmenu klímy a aj napriek globálnemu otepľovaniu bude schopná svojim užívateľom poskytnúť komfort. Práve na komfort bol kladený dôraz aj v oblasti denného svetla, kvality vnútorného vzduchu či akustiky, kde Pradiareň získala 90 % z dostupných kreditov. V oblasti energií objekt získal až 96 % zo všetkých dostupných bodov. Okrem certifikačného procesu sa do projektu implementovali aj súčasné politiky, akými sú napríklad EU Taxonomy či Európsky ekologický dohovor (European Green Deal) a projekt na ne svojimi riešeniami reflektuje. Okrem certifikácie bolo vyhodnotené aj prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií súvisiacich s aktuálnym nefinančným reportingom ESG (Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá). Projekt dosiahol vysoké ESG hodnotenie so 72 % pokrytím hodnotiacich parametrov na úrovni „high level“ a 28 % na úrovni „medium level“.

Projekt národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 bol v uplynulých dvoch rokoch niekoľkokrát ocenený vďaka výnimočnému prístupu v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby, taktiež aj za prínos do slovenského kultúrneho dedičstva.

O YIT

YIT je najväčšia fínska a významná severoeurópska developerská a stavebná spoločnosť. Jej cieľom je vytvárať udržateľnejšie, funkčnejšie a atraktívnejšie mestá a živé štvrte. Už 110 rokov vytvárame pre našich zákazníkov prostredie na kvalitný život: zveľaďujeme a budujeme funkčné, udržateľné byty, verejné a obchodné priestory pripravené na budúcnosť a infraštruktúru pre bezproblémovú mobilitu ľudí, chod podnikov a život spoločnosti ako takej. Zamestnávame 7 000 profesionálov v desiatich krajinách sveta: Fínsko, Rusko, Švédsko, Nórsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Česká Republika, Slovensko a Poľsko. Naše tržby v roku 2021 dosiahli 2,9 miliárd eur. Akcie spoločnosti YIT Corporation sú kótované na helsinskej burze Nasdaq Helsinki, Oy.

Na Slovensku YIT pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia sa sústreďuje najmä na revitalizáciu brownfieldov v Bratislave. Spoločnosť na Slovensku disponuje vlastnou stavebnou divíziou a stavebným manažmentom, ktorým realizuje alebo manažuje vlastnú výstavbu.

YIT Slovakia v súčasnosti realizuje obytné komplexy NUPPU a Rozeta v Ružinove, ako aj projekt premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na živú mestskú štvrť ZWIRN, ktorá postupne vzniká okolo dominanty národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne 1900. Aktuálne pripravuje projekt premeny industriálneho areálu bývalej panelárne na Mlynských nivách na zmiešanú štvrť. V uplynulých rokoch spoločnosť realizovala a úspešne ukončila projekty TAMMI Dúbravka, PARI v Ružinove a STEIN2 v Starom Meste, ktorý získal ocenenie Stavba roka za najlepší bytový dom roka 2019. Ukončené projekty Tarjanne Dúbravka a Byty Villinki boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Spoločnosť sedemkrát získala ocenenie ASB Developer roka – v roku 2021 1. miesto v segmente Rezidencie – a raz cenu ASB Stavebná firma roka.

O investičnej skupine RSJ

Investičná skupina RSJ, na čele ktorej stojí Libor Winkler, spravuje široké portfólio investícií v Českej republike a zahraničí. Investuje do výstavby bytových aj kancelárskych budov a akvizícií výnosových nehnuteľností. V posledných rokoch rastie podiel investícií do logistiky resp. priemyselných areálov. Vysoký podiel na spravovanom majetku predstavujú aj investície do odvetví kľúčových pre 21. storočie – informačných technológií, biotechnológií, zdravých potravín a life sciences.

