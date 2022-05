Prague Champs sa blíži. E-športová udalosť roka pre fanúšikov League of Legends sa odohrá v pražskom O2 universum

Najväčšia udalosť roka pre fanúšikov League of Legends sa chystá v polovici júna v Prahe. Víkendový mega event spojený s prvým českým turnajom s medzinárodnou účasťou, ktorý bude doplnený o herné expo s celým radom sprievodných akcií, sa bude konať 18. a 19. júna v exkluzívnych priestoroch pražského O2 universum. A zmerať si sily s tými najlepšími hráčmi LoL môžete aj vy. Stačí dať dohromady tím a obstáť v konkurencii. Kvalifikácia je totiž otvorená aj pre amatérske tímy.

Zažiť unikátnu atmosféru svetového League of Legends eventu teraz môžete aj v Česku. V priestoroch O2 universum sa stretnú tisíce fanúšikov a tí najlepší hráči nielen z Česka, ale aj zo zahraničia. Do súbojov sa zapojí aj známy francúzsky League of Legends tím Gamers Origin. Z českých e-športových hviezd sa účastníci môžu tešiť na Dynamo Eclot, eSubu, Entopiq a Sinners.

Unikátnou súčasťou turnaja Prague Champs je otvorená kvalifikácia. Zmerať si sily s tými najlepšími tak môže doslova každý. Stačí s kamarátmi poskladať League of Legends tím a zapojiť sa do kvalifikácie, ktorá prebehne 21. a 22. mája. Štyri najlepšie tímy potom postúpia do duelov s profesionálnymi e-športovými tímami. Štyri absolútne najlepšie z nich si potom zahrajú semifinále a finále na evente Prague Champs.

Trofej pre víťaza turnaja Prague Champs vytvorí popredný český dizajnér Roman Kvita, ktorý v minulosti získal napríklad prestížne ocenenie Red Dot Design Award prezývané dizajnový Oscar.

Mastercard je od roku 2018 globálnym partnerom vydavateľa hry League of Legends Riot Games a svetového šampionátu Worlds v hre League of Legends. Vlani spoločnosť Mastercard rozšírila toto partnerstvo aj o sponzoring finálových bojov na európskej úrovni.

„E-šport je nesmierne dynamické nové odvetvie a Mastercard v ňom hrá dlhodobo dôležitú úlohu. Snažíme sa využívať všetky možnosti, ako gamerom prinášať stále nové a atraktívne benefity a priviesť do Česka turnaj Prague Champs s medzinárodnou účasťou bol ďalší krok, ako vyjsť v ústrety želaniam e-športových fanúšikov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný.

V spolupráci s Komerčnou bankou vlani Mastercard vydal špeciálnu e-športovú limitovanú sériu platobných kariet s motívmi hrdinov z hry League of Legends. Táto séria kariet zaznamenala v e-športovej komunite obrovský úspech a preto bude predstavená nová edícia s úplne novými dizajnmi aj tento rok a to práve pri príležitosti konania turnaja Prague Champs.

V novej limitovanej edícii záujemcovia nájdu štyri dizajny, každý s inou postavou z hry League of Legends. Konkrétne ide o šampiónov Jayce, Kai`Sa, Ornn a Taliyah. Dizajny sú k dispozícii od 2. mája na kb.cz/lol.

„E-šport nie je „len hranie hier“, je to o prežívaní snov, o diskusiách, oddychu, ocenení výkonu iných, živých prenosoch a vypredaných halách. Zábava, ktorej sa venuje každý desiaty z nás od tínedžerov až po dospelé ženy a mužov. Aj preto spoluorganizujeme najväčší český turnaj pre fanúšikov LOL. A aj preto ponúkame nový rad exkluzívnych dizajnov platobných kariet s hrdinami tejto akčno-strategickej hry. Vďaka karte s týmto dizajnom získate zľavu ako na turnaj, tak aj na vybrané herné produkty ASUS ROG a tešiť sa môžete aj na ďalšie benefity, ktoré k týmto kartám budeme pridávať. Mimochodom, mojou najobľúbenejšou hrdinkou je dcéra prázdnoty Kai’Sa,“hovorí Jitka Haubová, členka predstavenstva KB a prevádzková riaditeľka.

Pre klientov Komerčnej banky a Mastercard sú priamo na turnaji Prague Champs prichystané exkluzívne benefity. Držitelia platobných kariet Komerčnej banky s motívom League of Legends dostanú zľavu 30 percent na víkendovú vstupenku. Držitelia kariet Mastercard zase môžu využiť špeciálne zážitkové balíčky alebo možnosť donášky občerstvenia priamo na miesto sedenia v rámci arény.

Návštevníci Prague Champs sa môžu tešiť na množstvo sprievodných akcií v rámci herného expa. Samotný turnaj doplnia autogramiády a ďalšie možnosti stretnutia s najlepšími tímami a osobnosťami českej gamingovej scény. Na expe sa predstavia popredné technologické značky a partneri turnaja, nájdete tam herné kútiky, chill zónu a budú sa konať najrôznejšie workshopy.

