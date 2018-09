Praktické sestry môžu pracovať v ambulanciách všeobecných lekárov, návrh Zelníka sa nezaobišiel bez kritiky

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok schválili vládny návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Jej súčasťou bol aj pozmeňujúci návrh, ktorý umožní praktickým sestrám pracovať v ambulanciách všeobecných lekárov. Výhrady k návrhu v rozprave mala aj poslankyňa Jana Cigánikovej zo strany Sloboda a solidarita.

Konflikt záujmov

Podľa nej sa o zmene málo diskutovalo a pripojením pozmeňovacieho návrhu k spomínanej novele sa obišiel legislatívny proces. Poukázala tiež na možný konflikt záujmov. Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník, ktorý je autorom tejto zmeny, je podľa Cigánikovej v konflikte, keďže sám vlastní polikliniku.

Poslanec za OĽaNO Marek Krajčí uviedol, že zvyšovanie kompetencie praktických sestier, čiže doterajších zdravotníckych asistentov, je nevyhnutné. No bez zmeny formy vzdelávania to môže byť nebezpečné, varoval. Zelník poslancov ubezpečil, že návrh zmeny nevytvorili narýchlo. Rokovali aj so strednými zdravotníckymi školami. Podľa neho boli doteraz zdravotnícki asistenti „prevzdelávaní“, čiže mali vyššie vzdelanie ako kompetencie. Získanie nových kompetencií praktických sestier tak podľa jeho slov pacientov neohrozí.

Krajčí predložil k novele ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý poslanci akceptovali. Medzi drogy navrhol zaradiť aj cyklopropyl fentanyl a metoxyacetyl fentanyl, ktoré sa používajú ako lacné náhradky heroínu. Ich minimálne množstvo môže spôsobiť smrť. Človek sa môže intoxikovať aj náhodným kontaktom, uviedol Krajčí. Podľa neho sa dajú ľahko kúpiť cez internet.

Smernica Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci návrh predniesol aj Martin Poliačik (nezaradený). Navrhol odstrániť zo zoznamu omamných a psychotropných látok kanabinoid CBD. Látka podľa neho nie je nebezpečná a zbytočne môže kriminalizovať ľudí, ktorí ho využívajú ako liek. Odstránenie CBD nenašlo podporu u ministerky zdravotníctva. Tento jediný pozmeňujúci návrh poslanci neschválili.

Vládny návrh zákona o omamných látkach má úplne preberať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017. Cieľom je zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy, uvádza sa v dôvodovej správe. Zakotvuje zrušenie lehoty šiestich rokov na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.