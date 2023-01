Pranie s Miele – udržateľnejšie, pohodlnejšie a šikovnejšie než kedykoľvek predtým

Miele stále znovu potvrdzuje svoju vedúcu úlohu v oblasti udržateľnej starostlivosti o bielizeň – napríklad vynikajúcimi hodnotami spotreby, ale aj špičkovým výkonom a maximálne jednoduchým používaním.

V programe Eco nie je doba prania príliš dlhá, nedochádza k zhoršeniu výsledku prania a aj malé množstvo bielizne je možné prať energeticky úsporne. Tiež podľa nového, oveľa prísnejšieho energetického štítku sú takmer všetky práčky Miele s predným plnením zaradené do najlepšej triedy energetickej účinnosti A. A aby sme nezabudli: Miele ako jediný výrobca v odbore testuje svoje práčky s predným plnením na 20-ročnú životnosť a vybavuje ich kovom z až 80 % pre dlhú a bezproblémovú životnosť spotrebiča a dobrú recyklovateľnosť. Vďaka tomu všetkému sa udržateľnosť stáva každodennou realitou a každý, kto si vyberie práčku Miele, prispieva k ochrane životného prostredia a klímy.

Aby bolo možné otestovať životnosť práčok na 20 rokov pri každodennom použití, vykonávajú sa náročné testy zaťaženia a odolnosti, ktoré sú určené pre päť pracích dávok týždenne alebo celkom 5 000 programových cyklov. K mimoriadnej životnosti prispieva aj pevná konštrukcia a použitie vysoko kvalitných materiálov. Všetky modely aktuálnej generácie W1 sú napríklad vyrobené až z 80% z kovu, čo má tiež pozitívny vplyv na recyklovateľnosť.

Aj v oblasti energetickej účinnosti je Miele príkladom: až do zavedenia nového energetického štítku v roku 2020 boli všetky práčky zaradené do vtedy najlepšej triedy účinnosti A+++ alebo dokonca prekračovali jej limitné hodnoty až o 50 % – a to pri pomerne krátkom čase trvania programu. V novom štítku teraz takmer všetky modely s predným plnením dosahujú najlepšiu triedu energetickej účinnosti A.

Top model práčky Miele je navyše vybavený druhou prípojkou na teplú vodu, čím sa pri používaní ušetrí ďalších 65% elektrickej energie. Celkovo sa priemerná spotreba elektriny podľa energetického štítku znížila za posledných 20 rokov približne o 72 %.

PowerWash – inovatívne technológie prania pre nízku spotrebu vody a elektrickej energie

Základom vynikajúcej energetickej účinnosti a krátkej doby prevádzky je technológia prania PowerWash, ktorá využíva prídavné obehové čerpadlo na opakované privádzanie roztoku pracieho prostriedku späť do bubna. Špeciálny rytmus otáčania bubna navyše zaisťuje, že bielizeň leží pri stene bubna, a vytvára tak tunel. Táto kombinácia umožňuje rýchlejšie a rovnomernejšie prenikanie pracieho prostriedku do textílií. Niekoľkokrát opakované krátke žmýkanie a následné opätovné postriekanie bielizne roztokom pracieho prostriedku (Spin&Spray) ďalej znižuje spotrebu vody, a tým aj energiu na ohrev. Spotrebiče zároveň prispôsobujú množstvo vody aktuálnej náplni. To nielen šetrí čas, ale tiež pomáha znížiť účet za elektrinu.

Efektívne pranie jednotlivých kúskov – s funkciou SingleWash

Pokiaľ je potrebné vyprať iba jednotlivé kusy oblečenia, je možné dobu prevádzky ešte skrátiť. So špeciálnou funkciou SingleWash sa bielizeň vyperie rýchlo a energeticky úsporne iba za 39 minút. Systém SingleWash prispôsobuje spotrebu vody a energie, ale aj dobu programu presne podľa daného množstva. Za týmto účelom je technológia PowerWash doplnená o ďalšie parametre, ktoré ešte presnejšie zaznamenávajú prenikanie vlhkosti do textílií. Tak je možné aj jednotlivé kusy oblečenia v prípade potreby prať bez nadmernej spotreby.

Úspora pracieho prostriedku a maximálny komfort – s funckiou TwinDos je to hračka

K mimoriadne efektívnemu používaniu pracieho prostriedku významne prispieva automatický dávkovač tekutého pracieho prostriedku TwinDos, ktorý je integrovaný v spotrebiči. TwinDos dokáže ušetriť až 30 percent* pracieho prostriedku, čo nezávisle potvrdil renomovaný Öko-Institut e. V. vo Freiburgu. V jedinom dávkovacom systéme na svete pre dvojfázové tekuté pracie prostriedky odstraňuje prací prostriedok UltraPhase 1 od Miele nečistoty, ako je mastnota a bielkoviny, zatiaľ čo UltraPhase 2 odstraňuje odolné škvrny, ako je tráva, červené víno alebo káva. Dávkovanie oboch závisí od typu bielizne a veľkosti náplne. TwinDos dávkuje automaticky v správny čas av správnom pomere: nadmerné alebo nedostatočné dávkovanie, rovnako ako manipulácia s pracím prostriedkom, sú teraz minulosťou – pre maximálny komfort a pranie stlačením jediného tlačidla.

Inteligentné riadenie spotreby energie pri praní a sušení

Úplná transparentnosť spotreby energie pri praní a tipy, ako môžu zákazníci prevádzkovať svoje spotrebiče ešte udržateľnejšie a efektívnejšie – to ponúka nový Panel spotreby**, ktorý bude od roku 2023 k dispozícii pre prepojené práčky v aplikácii Miele. Konkrétne panel poskytuje informácie napríklad o skutočnej spotrebe vody a elektriny dokončeného programu. Jednoduchá a prehľadná je tiež podrobnejšia analýza, ktorá porovnáva priemerné hodnoty všetkých použitých programov. Na prvý pohľad je tak zrejmé, že prací program Eco 40-60 spotrebuje výrazne menej elektriny ako program Bavlna (40 alebo 60 °C). Panel spotreby poskytuje aj informácie o tom, ako často bol príslušný program používaný za týždeň, mesiac alebo rok. V neposlednom rade sú tu uvedené aj pracie cykly, pretože tí, ktorí si vystačia s 26 namiesto 30 pracích cyklov za mesiac, šetria navyše peniaze aj životné prostredie.

* V porovnaní s ručným dávkovaním.

** Aplikácie popísané v texte sú doplnkové digitálne ponuky spoločnosti Miele & Cie. KG alebo partnerských spoločností Miele. Všetky smart aplikácie umožňuje systém Miele@home. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny.

