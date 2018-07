Praveké lovecké inštinkty sa zmenili na nočné prehľadávanie internetu, tvrdí štúdia vedcov

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) – Donášku jedla si ľudia najčastejšie objednávajú o siedmej večer, uvádza spravodajský portál BBC na základe štúdie, ktorá sledovala aktivitu ľudí na internete.

Vedci sa pritom zamerali na to, kedy ľudia vo Veľkej Británii, USA, Kanade, Austrálii a Indii vyhľadávali na internete donášku pizze, čínskych jedál alebo kari.

Zistili pritom, že vo všetkých krajinách sa objavuje najväčšia aktivita o siedmej večer a o druhej ráno. To podľa nich ukazuje, ako sa vrodené ľudské správanie prenieslo do internetového prostredia. Dáta, ktoré zozbierali biológovia z University of Aberdeen, bude publikovať Kráľovská spoločnosť.

Napriek veľkým kultúrnym rozdielom medzi sledovanými krajinami, vedci zaznamenali pozoruhodne zladený rytmus v tom, kedy ľudia hľadali na internete jedlo.

Dve spomínané špičky boli podľa Nicolasa Alvarada a Tylera Stevensona z University of Aberdeen konzistentné naprieč ročnými obdobiami i geografickými lokalitami. Zároveň pritom poznamenali, že druhý uvedený čas, dve hodiny ráno, môže vyvolať obavy o verejné zdravie v súvislosti s obezitou, keďže jedenie neskoro v noci súvisí s priberaním.

„Praveké lovecké inštinkty sa zmenili na nočné prehľadávanie šírych plání internetu. Už to nie je tak celkom lov a zber, ale skôr lov a googlenie,“ uzatvára BBC.