Pravidlá pre politickú reklamu a diskusie sú už zverejnené, rada nezohľadňuje novelu zákona

Volebná kampaň k februárovým voľbám do Národnej rady (NR) SR sa síce začala 5. novembra, no politická reklama sa v rozhlase a televízii začne vysielať až od 8. februára. V rovnakom období ako politickú reklamu zároveň možno vysielať diskusné programy k prezidentským voľbám. Kampaň musí utíchnuť 48 hodín pred voľbami, teda 27. februára od 0.00, keďže pred parlamentnými voľbami platí informačné moratórium.

Ako ďalej vyplýva zo stanoviska Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) k voľbám do NR SR vo vysielaní, popri informačnom moratóriu zákon o volebnej kampani zakazuje zverejňovať výsledky volebných prieskumov, a to 14 dní pred voľbami a tento zákaz platí až do skončenia hlasovania. RVR tak v stanovisku nezohľadňuje novelu zákona, ktorá predĺžila moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky zo 14 na 50 dní.

Zákon o volebnej kampani

Ako uvádza RVR v Stanovisku k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky vo vysielaní 2020, volebná kampaň je podľa zákona o volebnej kampani akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu, za ktorú sa obvykle platí úhrada.

Ide pritom o činnosť v ich prospech aj v neprospech. Podľa zákona o volebnej kampani sa volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb. Pred februárovými parlamentnými voľbami sa tak kampaň začala 5. novembra a potrvá do 26. februára vrátane.

Volebné moratórium

Po skončení kampane začne platiť volebné moratórium, počas ktorého je zakázaná akékoľvek činnosť v prospech alebo neprospech kandidátov. Ako konkretizuje licenčná rada, volebnú kampaň je zakázané viesť 48 hodín predo dňom konania volieb, od 27. februára od 0.00.

Zároveň je v rozhlasovom a televíznom vysielaní a v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech. Tento zákaz tak platí od 27. februára od 7.00 do 29. februára do 22.00 hod.

RVR upozorňuje, že zároveň podľa zákona o volebnej kampani je 14 dní pred konaním volieb a v deň volieb až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Týka sa to teda obdobia od 15. februára od 0.00 do 29. februára do 22.00. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov k parlamentným voľbám je tak 14. február (23:59:59), pripomína licenčná rada.

Zverejňovanie prieskumov

RVR v stanovisku nezohľadňuje návrh novely volebného zákona, ktorý predĺžil moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky zo 14 na 50 dní. Prezidentka Zuzana Čaputová podala začiatkom decembra pre novelu podnet na Ústavný súd SR a požiadala tiež o pozastavenie jej účinnosti.

V prípade, že by ústavný súd pozastavil účinnosť novely, prezidentka navrhuje, aby platilo 14-dňové moratórium na zverejňovanie prieskumov pred voľbami. Keby ústavný súd prezidentke vyhovel a novelu označil za protiústavnú, žiada, aby sa neobnovilo ani pôvodné 14-dňové moratórium.

Politická reklama sa podľa stanoviska licenčnej rady môže vysielať od 21. dňa pred konaním volieb do začiatku 48-hodinového volebného moratória, čo je od 8. februára (od 0.00) do 26. februára (do 23.59). Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, hnutia či koalície, ktoré si ju zároveň aj platia.

Označenie reklamy

Vysielatelia musia zabezpečiť, aby vysielanie politickej reklamy bolo zreteľne označené a oddelené od ostatných programov, a to odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Musia tiež zaistiť všetkým rovnaké podmienky. Politická reklama sa nemôže vysielať v čase bežnej reklamy. Spravodajstvo sa za politickú reklamu nepovažuje.

Politickú reklamu musí podľa zákona povinne vysielať iba verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Musí na ňu vyhradiť najviac po 30 minút vysielacieho času pre každý kandidujúci politický subjekt v televízii a rovnako najviac po 30 minút pre každý kandidujúci politický subjekt aj v rozhlase.

Pritom jej vysielanie v televízii a taktiež v rozhlase môže spolu zabrať najviac 10 hodín. RTVS rozdelí čas na vysielanie politickej reklamy pomerne podľa uplatnených nárokov.

Rozdelenie času

„Ak kandidujúci subjekt prejaví záujem iba o časť času, na ktorý má podľa zákona nárok, zvyšný čas môže vysielateľ prerozdeliť medzi kandidujúce subjekty, ktoré oň prejavili záujem, pričom 30-minútový zákonný limit musí ostať zachovaný,“ vysvetľuje v svojom stanovisku licenčná rada.

Rozdelenie času vysielania politickej reklamy musí byť rovnomerné, aby určením času vysielania nebol žiadny politický subjekt znevýhodnený. Strany musia svoj nárok na čas v RTVS vyhradený na vysielanie politickej reklamy uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom jej vysielania, teda najneskôr 3. februára, inak im zaniká, upozorňuje ďalej RVR.

Vysielatelia s licenciou, teda súkromné televízie a rádiá politickú reklamu môžu, ale aj nemusia vysielať. Ak sa tak rozhodnú, môžu na každej strane vyhradiť najviac 30 minút vysielacieho času. Spolu však politická reklama môže tvoriť najviac 10 hodín z vysielania a platí to pre všetky programové služby spoločne. Vysielateľ musí zaistiť, že žiadny z kandidátov nebude znevýhodnený.

Diskusie k voľbám

Diskusie k voľbám sa môžu vysielať v rovnakom čase ako politická reklama, teda od 8. februára 2020 (od 0.00) do 26. februára (vrátane). RTVS pritom podľa zákona diskusie vysielať musí.

Na diskusie s kandidujúcimi stranami má verejnoprávna televízia vyčleniť 10 hodín a verejnoprávny rozhlas taktiež 10 hodín. Súkromné televízie a rádiá diskusie vysielať môžu, ale aj nemusia. Ak sa však tak rozhodnú, musia RVR najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania takéhoto programu predložiť jeho projekt, ktorý musí RVR schváliť.

Počas kampane majú RTVS a vysielatelia s licenciou zakázané vysielanie akýchkoľvek iných programov ako diskusií, spravodajstva, publicistiky a politickej reklamy, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta.

Internetové vysielanie

Licenčná rada sa osobitne venuje vysielateľom prostredníctvom internetu a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Pripomína, že za vysielanie prostredníctvom internetu možno považovať iba vysielanie výlučné cez internet, a teda nie „on-line“ vysielanie programovej služby, ktorá sa vysiela aj iným spôsobom, napríklad cez televíziu alebo rozhlas.

Vysielatelia prostredníctvom internetu a poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa RVR môžu vysielať, respektíve poskytovať politickú reklamu, ako sú napríklad volebné spoty a platená inzercia. Môžu tiež zverejňovať volebné plagáty, prípadne vysielať, respektíve poskytovať programy s kandidujúcimi stranami. Aj pre nich však platí povinnosť dodržiavať volebné moratórium, dodáva v stanovisku licenčná rada.