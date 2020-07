Pravidlo o piatich striedaniach vo futbale by sa mohlo zachovať, šéfovi FIFA sa pozdáva

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vyhlásil, že organizácia pracuje na tom, aby sa futbal mohol čo najlepšie prispôsobiť novej realite spôsobenej pandémiou koronavírusu.

Chcú lepší futbal ako pred pandémiou

„Snažíme sa načúvať a zhovárame sa s desiatkami ľudí, aby sme videli, akú podobu môžeme futbalu poskytnúť v budúcnosti. Veci sa postupne vrátia do normálu, ale dúfajme, že futbal bude ešte lepší ako predtým,“ uviedol Infantino podľa webu španielskeho denníka AS.

Šéf svetového futbalu pripomenul, že ku každému prípadu treba pristupovať citlivo a individuálne. Ako príklad použil francúzsku Ligue 1 a nemeckú I. bundesligu. „Kým vo Francúzsku sa rozhodli ukončiť sezónu 2019/2020, v Nemecku sa nezastavili, boli schopní pokračovať a dokončili rozbehnutý ročník. Preto treba zdôrazniť, že nikdy nebude možné stanoviť jedno riešenie pre všetkých,“ dodal.

Skvelá príležitosť pre futbalistov

Podľa Infantina by sa všetky futbalové rozhodnutia mali diať v prospech fanúšikov. „Ak sú hráči srdcom futbalu, jeho dušou sú priaznivci,“ povedal. Na jeho slová nadviazal niekdajší brazílsky útočník Ronaldo: „Za seba môžem vyhlásiť, že keď som ako hráč strelil gól, bol som šťastný, keď som videl šťastné tváre fanúšikov.“

Infantino aj Ronaldo sa zhodli na tom, že zavedenie pravidla piatich striedaní by bolo vhodné zachovať ďalej. Posunutý koniec sezóny 2019/2020 bude mať vplyv aj na kalendár nasledujúceho ročníka. „Musíme byť opatrní, čo sa týka zdravia hráčov. Máme pravidlo piatich striedaní a možno by to malo pokračovať. Musíme to ešte posúdiť,“ vyhlásil prezident FIFA. V podobnom duchu ho doplnil Ronaldo: „Páči sa mi takéto riešenie. V španielskej La Lige mohli viaceré tímy vytiahnuť do prvého tímu troch-štyroch hráčov z ´béčka´. Päť striedaní znamená pre futbalistov skvelú príležitosť.“