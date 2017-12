Právny systém je podľa Kisku ku komunite LGBTI krutý, prezident by privítal racionálnu diskusiu

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Pre našu spoločnosť je prínosom, ak sa páry, ktoré spolu žijú, starajú jeden o druhého a v krízových situáciách sa môžu na seba spoľahnúť.

V pondelok to povedal prezident Andrej Kiska, ktorý pri príležitosti nedeľného Medzinárodného dňa ľudských práv prijal zástupcov Iniciatívy Inakosť.

Otázky dedenia a spoločného bývania

Prezident tiež vyhlásil, že je v našom záujme, aby sme odstránili zbytočné prekážky a problémy, ktorým musia čeliť páry rovnakého pohlavia v každodennom živote.

Podľa Andreja Kisku býva právny systém k ľuďom z LGBTI komunity často krutý, a to najmä v bežných situáciách, akými sú napríklad prístup k informáciám o zdravotnom stave či v otázkach spoločného bývania a dedenia.

Výsledkom diskusií by mali byť opatrenia

Prezident pripomenul, že pred tromi rokmi po neplatnom referende vzbudili tieto témy v spoločnosti veľké vášne.

„Žiaľ, výsledkom bolo, že sa skončila akákoľvek racionálna snaha zabezpečiť jednotlivcom žijúcim spolu aspoň minimálny štandard v právnej rovine. Pravdaže taký, ktorý by rešpektoval aktuálne platnú ústavnú ochranu inštitútu manželstva,“ povedal Andrej Kiska, ktorý by privítal návrat diskusie k tejto téme.

„Privítal by som, aby sme o tejto téme diskutovali ľudsky, so vzájomnou úctou, so vzájomným pochopením, s úctou k ľuďom, ktorí majú rozdielne názory,“ vyhlásil prezident a dodal, že tentoraz by sa tá debata mala skončiť prijatím konkrétnych opatrení, ktoré by odstránili najväčšie prekážky, s ktorými sa ľudia z LGBTI komunity stretávajú.

Prezident sa prihlásil k politike spájania

Zástupcov Iniciatívy Inakosť potešilo, že sa prezident prihlásil k politike spájania. Ako uviedol riaditeľ iniciatívy Martin Macko, prezidentovi na pondelkovom stretnutí pripomenuli, aké problémy trápia ľudí z LGBTI komunity preto, že štát právne neuznáva vzťahy párov rovnakého pohlavia.

Macko tiež prezradil, že platforma mimovládnych organizácii Životné partnerstvo plánuje v budúcom roku predstaviť konkrétny legislatívny návrh, ktorý by tieto problémy pomohol vyriešiť.