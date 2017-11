Právo zúčastniť sa volieb majú dvaja obvinení a štyria odsúdení

BRATISLAVA 3. novembra (WebNoviny.sk) – Aktuálne sa na Slovensku vo výkone väzby nachádza 1 495 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8 721 odsúdených, z ktorých sú oprávnení zúčastniť sa na nadchádzajúcich voľbách dvaja obvinení a štyria odsúdení. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž.

Ako ďalej vysvetlil, právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov má obvinený alebo odsúdený, ktorý je občanom SR s trvalým pobytom na území SR a cudzinec s trvalým pobytom na území SR, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, nemá prekážku práva voliť a miesto jeho trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrí do volebného okrsku, na území ktorého je obvinený vo výkone väzby alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody.

Obmedzenie osobnej slobody

„Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia alebo výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Každý ústav zabezpečí, aby boli obvinení a odsúdení informovaní o konaní volieb a písomne poučení o práve voliť,“ uviedol Baláž. Ak obvinený alebo odsúdený požiada o hlasovanie, to sa mu podľa Baláža umožní do prenosnej volebnej schránky.

„Pre porovnanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, keď mali právo voliť len obvinení, boli v prvom kole dvaja oprávnení voliči, z ktorých volené právo využil jeden. V druhom kole z dvoch oprávnených voličov nevyužil svoje právo nikto,“ dodal Baláž.

Jednokolové voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa uskutočnia v sobotu 4. novembra od 7:00 do 22:00. Svoje voličské právo môže v 5 968 volebných miestnostiach (okrskoch) využiť približne 4 435 000 voličov. Priebežné výsledky spracovania hlasovania bude po zatvorení volebných miestností zverejňovať Štatistický úrad SR na webe http://www.volbysr.sk.

Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu. Poslanci Národnej rady SR na jar schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov. Predsedom samosprávneho kraja sa stane ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov.