Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. 2.0 SARIO úspešne pokračuje v prepájaní firiem a fakúlt počas pandémie online!

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pokračuje aj napriek pandémii koronavírusu vo svojom úspešnom projekte „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0″. Do projektu sa v druhej fáze zapojilo 6 celoslovenských fakúlt a 23 zahraničných investorov a slovenských firiem.

SARIO získalo od firiem 125 ponúk na spoluprácu pre fakulty vo forme tém záverečných prác, ponúk stáží a návrhov na spoločné výskumno–vývojové projekty. Vytvorilo z nich katalóg ponúk firiem na spoluprácu s univerzitami. Fakulty si na základe týchto ponúk, ich tém a zamerania vyselektovali relevantné ponuky a firmy na ďalšiu spoluprácu. Napriek pandémii agentúra SARIO okamžite zareagovala a preniesla tieto podujatia do online sveta, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom.

Online matchmaking firiem s univerzitami sa už úspešne realizoval s Materiálovotechnologickou fakultou v Trnave (STU), Fakultou výrobných technológií v Prešove (TUKE) a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie v Košiciach (TUKE). Nasledovať budú ďalšie online podujatia s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií v Žiline (UNIZA), s Ekonomickou fakultou v Banskej Bystrici (UMB) aTechnickou fakultou v Nitre (SPU).

Agentúra SARIO tak ukázala, že aj na Slovensku verejná a štátna sféra dokáže na výzvy reagovať flexibilne, inovatívne a efektívne tak spolupracovať so súkromnou i akademickou sférou.

Róbert Šimončič pri otvorení podujatia povedal, že „agentúra SARIO chápe prepájanie súkromného a akademického sektora ako dôležitý prvok v kvalitatívnom raste našej ekonomiky. Bolo logickým riešením vytvoriť platformu na prepojenie našich bohatých kontaktov v súkromnej i akademickej sfére a sme veľmi radi, že sa nám darí reagovať i na aktuálnu situáciu a koordinovať tieto aktivity online.“

Podľa Alexandry Gačevičovej, projektovej manažérky SARIO a zároveň autorky a koordinátorky projektu je dôležité spojiť sily so zväzmi a ďalšími stakeholdermi a priniesť jednotné a funkčné riešenie tejto rozbehnutej spolupráce, ktoré by efektívne zastrešilo všetky regióny Slovenska aj sektory hospodárstva.

„Spolupráca univerzít a firiem? Samozrejme!“ ako povedala Andrea Rebejová, HR Manažérka spoločnosti IAC Group Slovakia, kde pracuje viac ako 1 000 zamestnancov. Zároveň uviedla, že ich spoločnosť má záujem, aby odborníci z firmy spolupracovali pri magisterských a dizertačných prácach, kde ponúkajú študentom univerzít možnosti odborných stáži, praxe vo firme. Ako uviedla, je dôležité prepojiť akademický priestor s praxou, komercializovať vedu a výskum a zabezpečiť, aby výsledky akademického výskumu našli svoje uplatnenie v praxi. Pre transfer znalostí je vzájomná interakcia medzi univerzitami a firmami veľmi dôležitá.

Vyjadrenie jednej zo zapojených fakúlt:

Miloš Čambál, dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave (Slovenská technická univerzita v Bratislave) „Rád by som vyjadril poďakovanie Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) za realizáciu projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0, ktorý vytvoril vynikajúcu možnosť na praktické prepojenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave s mnohými priemyselnými podnikmi. Na matchmaking podujatí vznikli konkrétne návrhy na spoluprácu v oblasti rozvoja praktických zručností študentov fakulty prostredníctvom stáží a riešenia záverečných prác v daných podnikoch, ako aj v oblasti spoločných odborných aj výskumno-vývojových projektov. Bez takéhoto úzkeho prepojenia na prax nemôžu (najmä technické) univerzity efektívne plniť svoje úlohy. Milým bonusom navyše bolo potvrdenie vysokej kvality absolventov našej fakulty, ktorí pôsobia na významných pozíciách v rôznych firmách a pri matchmakingu sa postupne „priznávali“, že svoju úspešnú kariéru začínali práve absolvovaním Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.“

Vyjadrenie jednej zo zapojených firiem:

Andrea Rebejová, HR Manager, IAC Group (Slovakia) s. r. o., Lozorno Plant „Sme radi, že nám pri výbere partnerov na spoluprácu pomohlo aj SARIO v projekte Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0. Zdieľanie znalostí firiem a univerzít v modernej ekonomike patrí medzi dôležité procesy, ktoré nám môžu priniesť konkurenčnú výhodu. Vychováme si nové talenty, využijeme výskumno-vývojové kapacity univerzít, študentom pomôžeme priamo v závode nabrať praktické skúsenosti. A veríme, že mnoho zo študentov, s ktorými budeme spolupracovať sa zároveň stanú v budúcnosti aj našimi zamestnancami.”

Informačný servis