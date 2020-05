Prazdroj dáva na záchranu prevádzok vyše 3 miliónov eur, no nemusí to stačiť. Potrebná bude aj podpora od ľudí

Krčmy a reštaurácie stále bojujú o prežitie. Správou, na ktorú čakali dlhé týždne, je otvorenie vonkajších terás, ktoré bude vzpruhou pre celý gastro sektor. Kým sa ľudia vrátia do podnikov naplno, ich existenciu pomáha zachrániť Plzeňský Prazdroj Slovensko. Majiteľom aj hosťom odkazuje, že spraví všetko preto, aby krčmy opäť zažívali atmosféru ako pred pandémiou. Súčasťou pomoci je okamžitá miliónová injekcia či kompenzácia sudov a tankov po záruke, ktorá si vyžiadala ďalšie viac ako 2 milióny eur.

Koronavírus už celé týždne ťažko skúša slovenských podnikateľov a v HoReCa segmente spustil doslova boj o prežitie. „Uvoľnenie opatrení v prvej fáze situáciu mierne zlepšilo, zaevidovali sme do 600 podnikov, ktoré robia predaj cez okienko s výdajom piva. Otvorenie vonkajších terás je ďalšou dobrou správou pre gastro sektor. Návštevnosť však bude stúpať zrejme len pozvoľne,“ hovorí Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre prevádzky a reštaurácie, Plzeňský Prazdroj Slovensko s tým, že aj napriek uvoľneným opatreniam stále viacerým prevádzkam hrozí zatvorenie.

Ako ďalej uvádza, v gastro sektore sa odhaduje viac ako 50-percetnný medziročný prepad tržieb. „Zabudnúť nemôžeme ani na desaťtisíce pracovných miest, ktoré sú v tomto sektore ohrozené. Aj preto sme ako líder v kategórii čapovaného piva na Slovensku podnikli viacero ráznych záchranných opatrení a do okamžitej pomoci pre viac ako 6500 podnikov sme investovali už vyše milióna eur, aby sme zamedzili ich krachu a zatváraniu,“ hodnotí Branislav Kubiš. To všetko sa Prazdroj rozhodol urobiť i napriek tomu, že ku dnešnému dňu predpokladá pokles tržieb zhruba o 15 % oproti plánu na tento rok. Práve letná sezóna je pre spoločnosť dôležitá, bežne sa totiž podieľa až na pätine jej celkových tržieb.

Prazdroj pomáha s cashflowom a kompenzuje straty

Ešte pred uvedením prvej fázy uvoľňovania opatrení, platných od stredy 22. apríla, v rámci ktorých vláda umožnila reštauračný predaj cez okienko, spoločnosť prevádzkam zapožičala mobilné výčapy a spustia program podpory. Podnikom poskytla odnosky na dopredaj čapovaného piva. Okrem toho, s cieľom zmierniť dopady koronakrízy a zlepšiť cashflow svojich partnerov, odložila splatnosť faktúr kreditným zákazníkom o 30 dní od oficiálneho ukončenia pandémie či pristúpila k okamžitému preplácaniu všetkých dobropisov a zastaveniu vymáhania pohľadávok. „Rovnako rádovo tisíckam prevádzok priebežne kompenzujeme všetky sudy a tanky, ktorým skončila záruka. Otvorenie vonkajších terás celý proces ešte viac zdynamizuje. Celkovo tak dôjde k úhrade strát malých podnikov vo výške viac ako 2 milióny eur,“ približuje Branislav Kubiš.

Život do podnikov môžu vrátiť ľudia

Najnovšie opatrenie vlády však stále drží podniky v zóne existenčného ohrozenia. Otvorenie celých prevádzok je v nedohľadne, vláda zatiaľ otvorila len vonkajšie terasy. Vzhľadom na prísne hygienické podmienky bude počet ľudí výrazne limitovaný a podniky tak budú s existenčnými problémami bojovať zrejme ešte aj v júni. Naštartovanie ekonomiky bude významne závisieť hlavne od Slovákov a tempa, akým sa budú vracať čo najbližšie k svojim starým zvykom. Aj v tejto oblasti Prazdroj pripravuje sériu aktivít na prinavrátenie spotrebiteľov do prevádzok. Pôjde vôbec o najmasívnejšiu podporu prevádzok v jeho histórii.

„Aj keď naše predaje klesajú, snažíme sa finančne pomôcť najviac postihnutému odvetviu HoReCA. Do pomoci pre podniky v boji s koronavírusom postupne investujeme vyše troch miliónov eur. Uvedomujeme si však, že bez zapojenia ľudí to nepôjde. Tí sú v celom tomto reťazci najdôležitejší. Práve pre nich sú určené služby prevádzok a veríme, že zákazníci im už v tejto fáze prejavia dôveru a prídu si sem opäť vychutnať dobré pivo a jedlo so svojimi blízkymi,“ hovorí Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko s tým, že niektoré prevádzky sa podľa ich majiteľov už dostali k obdobiu, ktoré považujú z hľadiska existencie za hraničné.

Prevádzky sa so zreteľom na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov spoliehajú, že zákazníci sa k nim po uvoľnení opatrení vrátia späť. „Neustále sledujeme a dodržujeme vysoké hygienické opatrenia a po sérii dezinfekcií a čistení všetkých priestorov sme pripravení znova podávať skvelé jedlá z našej kuchyne. Aj naši Mastri Bartendri by už čoskoro radi svojim štamgastom načapovali obľúbené hladinky, šnyty či mliečka do vychladených sklenených krígľov,“ komentuje Tibor Kuklovský, majiteľ Plzeňskej Hodovne v Malackách.

Veľa prevádzok počas koronakrízy muselo zatvoriť úplne, odhadom len niečo okolo 20 – 30% z nich sa dokázalo prispôsobiť a využilo možnosť predaja cez výdajné okienko či donášku. Navyše, nie všetky majú terasu a teda so zákazníkmi stále nemôžu počítať. Situácia teda pre pivovarníkov a niektoré prevádzky zostáva naďalej zložitá, keďže zostávajú zatvorené v čase, kedy je pivná sezóna už zvyčajne v plnom prúde. „Aj preto sme sa stali partnerom iniciatívy Podpor svoj pub, ktorá podáva pomocnú ruku prevádzkam po celom Slovensku. Zatvorené podniky môžu získať okamžitú finančnú pomoc od svojich zákazníkov jednoduchou kúpou poukazu v hodnote od 5 € do 50 € na webe www.podporsvojpub.sk. Peniaze sa prevádzke zašlú už počas karantény a zákazníci si budú môcť zakúpený poukaz uplatniť hneď po uvoľnení vládnych opatrení,“ vysvetľuje na záver Kubiš.

