Prazdroj vstúpi do nového roka ekologickejší: Tento mesiac definitívne skončí s pivom v plaste

Plzeňský Prazdroj Slovensko tento rok definitívne ukončil stáčanie piva do PET fliaš a jeho predaj svojim zákazníkom. Spoločnosti sa tento cieľ podarilo naplniť o rok skôr, ako pôvodne plánovala vo svojej stratégii udržateľnosti Na budúcnosť. V spojení s novým zálohovým systémom tak Prazdroj postupuje v ambícii dosiahnuť plnú cirkularitu svojich obalov, pričom svoju pozornosť bude upriamovať na vratné fľaše či zvyšovanie podielu recyklátu v plechovkách.

Už minulý rok sa podarilo Plzeňskému Prazdroju Slovensko urobiť významný krok na ceste k udržateľnosti. Ako prvé z pivného PETu v roku 2020 odišli značky Gambrinus a Šariš, vďaka čomu ušetrila spoločnosť viac ako 500 ton plastu ročne. Prazdroj teraz potvrdzuje definitívny odchod od pivného PETu aj v prípade zvyšných dvoch značiek, ktoré ešte mali v ponuke pivo v plaste – Smädný Mních a Velkopopovický Kozel. „Cirkularita je u nás v Prazdroji jedným z hlavných pilierov našej udržateľnej stratégie. Keďže pivné PET fľaše musia obsahovať špeciálnu membránu, ktorá znemožňuje z tohto obalu vyrobiť opäť pivnú PET fľašu, rozhodli sme sa na ceste k plnej cirkularite obalov od nich upustiť úplne. Už na jeseň sme prestali stáčať pivo do PET fliaš úplne, a teraz sa iba dopredá to, čo je ešte aktuálne na skladoch,“ hovorí Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. Je teda možné, že v súvislosti s dopredajom skladových zásob sa v prvých týždňoch budúceho roka spotrebitelia s pivom v PET fľašiach ešte stretnú.

Slováci uprednostňujú zálohovateľné obaly

Dôležitú úlohu na ceste k udržateľnosti zohrali aj samotní spotrebitelia, ktorí začali siahať viac po vratných obaloch. Aj nedávne prieskumy pivovarníkov z leta tohto roka potvrdili, že Slováci postupne prechádzajú k udržateľnému životnému štýlu, pričom takmer 58 % z nich deklarovalo, že uprednostňuje práve zálohovateľné obaly pred jednorazovými. Vratné sklenené fľašky sa tešia čoraz väčšej obľube a ich popularita na Slovensku rastie. Prazdroj kúpu piva vo vratnom skle dlhodobo podporuje a ukázalo sa, že spotrebitelia to oceňujú. Predaje pív v tomto balení totiž medziročne vzrástli nad očakávania, takmer až o 20 % a vratné fľaše sa tak stali druhou najsilnejšou kategóriou z hľadiska objemov baleného piva na Slovensku.

Rovnako ako na vratné sklenené fľaše sa Prazdroj zameriava aj na zvyšovanie podielu recyklátu v pivných plechovkách, čo prispieva k šetreniu životného prostredia. Hliník sa dá totiž recyklovať do nekonečna bez zmeny jeho parametrov, pričom plechovka z recyklátu môže mať v závislosti od podielu recyklátu až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu je spotrebovaných až o 95 % menej energie než u plechovky vytvorenej z panenského materiálu. „Sme si istí, že v súvislosti s novým zálohovým systémom Slováci uvítajú možnosť vrátiť plechovky do predajní a dopomôžu tak k prakticky nekonečnej recyklácii hliníka bez dopadu na jeho kvalitu. Z plechovky sa tak opäť bude môcť stať plechovka, čo je v dokonalom súlade aj s našou ambíciou dosiahnuť plnú cirkularitu obalov do roku 2030. Tá sa javí ako najefektívnejšia zo všetkých spôsobov zaobchádzania s použitými obalmi,“ vysvetľuje na záver Martin Grygařík.

