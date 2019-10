Dva búrlivé dni so svojráznou ženou v Prahe očami amerického spisovateľa.

Film Pražské orgie je nakrútený podľa rovnomennej predlohy americkej literárnej legendy, Philipa Rotha, jedného z najrešpektovanejších svetových spisovateľov.

Príbeh filmu Pražské orgie nás zavedie do polovice 70. rokov. Slávny americký spisovateľ Nathan Zuckerman –prichádza do Prahy, aby získal a odviezol rukopis jednej nevydanej knihy. Na svojej pražskej misii sa zoznámi so svojráznou a neskrotnou spisovateľkou Oľgou a prenikne na vyhlásené večierky, kde každý hľadá únik ku krátkemu pocitu slobody po svojom. Postupne sa proti svojej vôli stane nielen divákom, ale i účastníkom dekadentného predstavenia, v ktorom mnohí hrajú falošne, a nikomu sa nedá veriť. Zuckermanova pražská návšteva, plná bizarných stretnutí s rôznorodými ľuďmi sa stáva dobrodružnou a nebezpečnou misiou. Zuckerman si nakoniec nie je istý kto je priateľ a kto udavač. Kto sú tí ľudia z dekadentných orgií v dome syna slávneho maliara? Kto je vyplašený študent, ktorý ho upozorňuje, že musí okamžite opustiť Československo? Kto je jeho sprievodca normalizačným peklom, vyhodený divadelný režisér a teraz údržbár v kotolni múzea? A kto je jeho Oľga: škandalistka a rebelka alebo hráčka dvojitej hry? V ohrození sa ocitne nielen Zuckermanova sloboda, ale i jeho život…

Režisérka Irena Pavlásková získala za svoje filmy rôzne významné ocenenia ako napríklad je Zvláštna cena z MFF Cannes, Grand Prix z MFF Montrealu, ceny z MFF Moskva, ďalej Grand Prix Paříž Cretéil.

Premiéra: 17. 10. 2019

Originálny názov: Pražské orgie

Produkcia: Česká republika 2019

Formát: 1:1,85., Dolby Digital, 2D digital

Jazyková úprava: český dabing / originálna verzia v angličtine s českými titulkami/

Žáner: dráma

Zvuk: 5.1

Minutáž: 112 min

Prístupnosť: MP/15

Réžia: Irena Pavlásková

Scenár: Irena Pavlásková podľa knihy Philipa Rotha

Kamera: Alexander Šurkala

Hudba: Jiří Chlumecký

Produkcia: Prague Movie Company, Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková

Strih: Pavel Hrdlička

Hrajú: Jonas Chernick, Ksenia Rappoport, Pavel Kříž, Klára Issová, Jiří Havelka, Miroslav Táborský, Jan Hrušinský, Martin Stránsky a iní…

Internet: http://www.magicbox.sk/databaza/prazske-orgie/

Trailer:

Inzercia