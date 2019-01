Pre Britániu je nezmyselné otvárať dohodu o brexite, Weber odmieta i rokovania o írskych hraniciach

BRUSEL/LONDÝN 29. januára (WebNoviny.sk) – Pre Veľkú Britániu nemá žiadny zmysel opätovne otvárať dohodu o jej vystúpení z Európskej únie, pretože popri téme severoírskej poistky, ktorá spôsobuje britskej premiérke Therese Mayovej problémy na domácej pôde, by sa museli otvoriť aj všetky ostatné témy brexitu.

V utorok to vyhlásil Manfred Weber, predseda Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá je najväčším politickým zoskupením v Európskom parlamente (EP). Londýn si podľa neho nemôže vyberať, ktoré témy dohody o brexite by chcel ešte opätovne prerokovať, pretože ak by sa dohoda otvorila, tak potom len celá ako je.

To nie je podľa Webera dobré pre nikoho, keďže aj súčasná dohoda o brexite sa rodila veľmi ťažko a je „kompromisom medzi mnohými záujmami“.

„Ak tu teraz máme jednostranné pokusy otvoriť dohodu, tak ich dôsledkom by bolo, že opätovne otvorená by musela byť nielen otázka poistky, ale potom aj otázka Gibraltáru, otázka, koľko musí Veľká Británia zaplatiť za vystúpenie z EÚ alebo otázka práv občanov“ členských krajín EÚ, povedal Weber.

„Ak to opätovne otvoríme, tak potom opätovne otvoríme všetko. Úprimne, nevidím v tom veľký zmysel,“ dodal politik.