Pre brutálny zásah voči Slovákovi odstúpil jeden zo šéfov belgickej polície, ministri sú prípadom šokovaní (video+foto)

Druhý najvyššie postavený policajt v Belgicku André Desenfants sa dočasne vzdal funkcie. Dôvodom je prípad Jozefa Chovanca, ktorý zomrel pred dvoma rokmi po zadržaní na letisku v Charleroi.

Vo štvrtok sa v belgických médiách objavilo video z policajnej cely, podľa ktorého sa Slovák mohol stať obeťou policajného násilia.

Na videozázname je totiž vidieť, ako policajtka dvíha ruku v geste napodobňujúcom nacistický pozdrav a ďalší policajti asi 16 minút kľačia na jeho tele.

Je to neprípustné, reagoval minister

Podľa belgickej televízie VRT Desenfants pôsobí ako šéf generálneho riaditeľstva správnej polície, pod ktorú spadá aj polícia na letiskách. Zábery ho podľa jeho slov šokovali. Zdôraznil, že funkcie sa dočasne vzdáva počas vyšetrovania prípadu.

„Je to neprístojné a absolútne šokujúce,“ komentoval prípad belgický minister spravodlivosti Koen Geen. K sťažnosti Chovancovej rodiny, že vyšetrovanie jeho smrti je príliš pomalé povedal, že ho spomalila pandémia koronavírusu.

Aj belgický minister vnútra Pieter De Crem označil postup polície za „absolútne neprimeraný“ a vyzval na „plné objasnenie všetkých okolností“.

Do Belgicka cestoval pravidelne

Smrť 38-ročného Terchovčana vyšetruje belgická polícia už vyše dva roky. Medzi Slovenskom a Belgickom pracovne cestoval často. Vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby.

Dovtedy problémy nemával, no vo februári 2018 sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia, ktorá ho zavrela do cely.

Zásah polície voči Jozefovi Chovancovi v policajnej cele. Foto: Charleroi Police CCTV via AP.

V cele si začal búchať hlavou o dvere. Podľa prvých policajných správ si takto spôsobil zranenia, pre ktoré ho previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel.

Zasahujúci policajti tvrdia, že v cele sa ho snažili upokojiť, aby si neublížil. Podľa videozáznamu mu kľačali na hrudi asi 16 minút. Jedna policajtka pritom zdvihla ruku, čo pripomínalo nacistický pozdrav. Obe ruky takto neskôr zdvihla aj privolaná záchranárka.

Slovenské ministerstvo reaguje

Slovenský rezort diplomacia vníma dočasné pozastavenie funkcie druhého najvyššieho predstaviteľa belgickej polície ako silný signál. Víta tiež, že belgická polícia v nadväznosti na reportáž belgickej televízie, ktorá video zverejnila, nariadila interné disciplinárne vyšetrovanie.

„Chceme sa poďakovať belgickým novinárom, že pomáhajú k objasneniu všetkých okolností a tým posilnia naše doterajšie úsilie a gesto vysokého predstaviteľa polície vnímam ako silný signál, že sa priblížime k dôkladnému vyšetrovaniu,“ uzavrelo ministerstvo.